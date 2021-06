Come sta cambiando l’industria dell’intrattenimento dopo il 2019

Gli ultimi 18 mesi ci hanno costretto a fare delle riflessioni doverose sullo stato attuale dell’industria dell’intrattenimento. Si intende quindi per questo settore l’intero indotto che è risultato di cinema, televisione e videoludica. Durante questi ultimi due anni, quindi dopo aver concluso il secondo semestre del 2019, che aveva rivelato un cambio di rotta per il mondo del cinema, con le piattaforme di streaming sempre più presenti e protagoniste, diventa necessario fare una riflessione a 360 gradi sull’evoluzione fisiologica e necessaria dell’intrattenimento 2.0. Le industrie dell’intrattenimento infatti sono state costrette ad evolversi e molte delle industrie stanno facendo un passo indietro e si rendono conto che ora devono competere non solo con i loro coetanei nei propri spazi, ma tra loro nel più ampio settore dell’intrattenimento. L’esatto aspetto e funzionamento di queste industrie post emergenza sanitaria non è noto, ma alcune cose sono certe. Innanzitutto, lo streaming, live o on demand, è senza dubbio il futuro del consumo di contenuti. In secondo luogo, l’intero settore dell’intrattenimento si sta adattando ai cambiamenti nella creazione e nel consumo di contenuti causati dal lockdown e molte delle pratiche implementate a seguito di questa pandemia continueranno ad essere impiegate da qui in poi. Tuttavia è utile ricordare come per le software house, per le realtà del gaming questo sia un periodo assai fiorente e positivo, in termini di consumo. Stanno venendo fuori nuove realtà e modi di giocare, come ad esempio attraverso le piattaforme di gioco on demand e in versione cloud. Nulla di nuovo per quello che riguarda il gambling, che da anni propone ormai un’offerta alternativa rispetto al gioco live dei casinò di tipo fisico. Realtà come quella di casino online Casino777 hanno senz’altro beneficiato di questo momento, con buone performance che si sono ripetute durante il 2020 come era già accaduto durante il biennio precedente.

Il circuito della TV

L’industria televisiva è in una posizione simile all’industria cinematografica. Il calendario di programmazione stesso è stato gettato nel caos poiché molte fasi dello sviluppo del programma sono state colpite dal virus. I programmi sia con script che senza script hanno dovuto interrompere o ritardare la produzione, spesso risultando in stagioni incomplete o finali di stagione cuciti insieme dall’ultimo filmato. È solo di recente che molti spettacoli stanno riprendendo le riprese e la programmazione si sta muovendo verso gli standard del passato. Inoltre, la televisione e il cinema dell’industria dell’intrattenimento tradizionale non sono stati gli unici programmi colpiti dal Coronavirus. Oggi vediamo come il tradizionale pacchetto via cavo sia in declino, sembra che anche il COVID-19 abbia contribuito a questo declino e la dipendenza dai servizi di streaming sia per la televisione che per i film su richiesta è alzarsi. La 14a edizione di Deloitte del suo Digital Media Trends Survey spiega che molti servizi di streaming hanno visto aumenti nei loro abbonati durante questa pandemia. Ad esempio, Disney+ ha recentemente annunciato di aver superato i 54 milioni di abbonati paganti e il CEO di Apple Tim Cook ha affermato che l’epidemia di COVID-19 ha effettivamente aumentato l’utilizzo di Apple TV+. E non sono solo i servizi più popolari che vedono nuovi membri; anche servizi come Peacock e HBO Max della NBC hanno visto una rapida crescita. Tuttavia, anche la programmazione di questi servizi di streaming è stata influenzata negativamente da COVID-19 e si è trattenuta più o meno come l’industria cinematografica e televisiva tradizionale. Lo studio Deloitte specifica inoltre che, anche se i servizi di streaming stanno vedendo un aumento dei consumatori in questo momento, mentre il COVID-19 continua, molte persone potrebbero ridurre questi servizi a causa della “stanchezza degli abbonamenti” e dell’onere dei costi.

I cambianti in ambito cinematografico odierno

Alcuni film come Trolls: World Tour, hanno registrato profitti ancora maggiori seguendo il modello di distribuzione digitale rispetto ai loro prequel. I servizi di streaming hanno anche iniziato a ospitare film precedentemente programmati per essere distribuiti nelle sale, come Mulan della Disney. Con Mulan in esclusiva su Disney+, Disney potrebbe dimostrare la fattibilità di un nuovo modello di video on demand (VOD) in anteprima; a differenza del normale contenuto accessibile agli abbonati a Disney+, Mulan sarà disponibile solo per coloro che pagano un’altra quota di $ 30 in aggiunta all’abbonamento per noleggiare il film. Il successo di questo nuovo modello potrebbe indurre altri a seguirne l’esempio e segnalare una maggiore tendenza verso le prime uscite digitali. Altre pratiche innovative in questo periodo includono le riprese di film durante il Coronavirus e la creazione di versioni di film per fan di film amati. I cinema hanno subito battute d’arresto a causa del COVID-19. Inoltre, poiché queste nuove vie di distribuzione dei contenuti diventano più trafficate, rimanere sicure, competitive e attraenti per il consumatore è un duro ostacolo che le aziende cinematografiche dovranno superare. Tuttavia, molti studios vogliono ancora che i loro più grandi film escano prima nelle sale cinematografiche, come si è già verificato con la scelta di Tenet di Nolan sia negli States che in Europa. Differente il discorso in Asia e in Medio Oriente dove già durante lo scorso autunno alcune nazioni grazie alla riapertura hanno potuto programmare una stagione cinematografica, ridotta, ma nello stesso tempo in sala, e non obbligata alla scelta del rilascio dei film in uscita sulle piattaforme di streaming video.