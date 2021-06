Galaxy A52 si aggiorna: migliorati gli scatti con un tocco

Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il suo Galaxy A52, uno dei migliori smartphone medio-gamma del produttore sudcoreano. L’update introduce delle novità per l’applicazione Galleria.

L’aggiornamento per Galaxy A52 corrisponde alla build A525FXXU2AUF3 e introduce una nuova modalità di ritocco delle immagini per l’app Samsung Galleria: la novità presuppone che con un solo tocco gli scatti in galleria possano essere ottimizzati, un po’ come proposto da Google Foto attraverso la sezione Modifica o i suggerimenti automatici.

Ovviamente non funzionerà sempre alla perfezione ma rappresenta una valida alternativa per coloro che non sono disposti a spendere troppo tempo nella modifica di un’immagine.

L’aggiornamento migliora notevolmente la qualità delle fotografia e delle chiamate vocali oltre al consueto aggiornamento delle patch di sicurezza Android.

L’aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione via OTA per il modello LTE di Galaxy A52 a livello globale, mentre ci aspettiamo un rilascio a breve per la variante 5G.