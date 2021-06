watchOS 8 beta 2: arriva il nuovo quadrante “Portraits”

Ieri sera, Apple ha rilasciato la seconda versione beta di watchOS 8 e di tutti gli altri sistemi operativi introdotti durante la WWDC21.

Con la seconda versione beta, l’azienda ha reso finalmente disponibile una delle nuove funzionalità presentate durante il keynote della WWDC21, ovvero il nuovo quadrante Portraits. Il nuovo quadrante permette agli utenti di selezionare fino a 24 ritratti nella galleria e aggiungerli alla nuova watch face.

“Imposta i tuoi ritratti preferiti come un quadrante. I ritratti sono ritagliati per mettere a fuoco il soggetto e adattarsi al display. Puoi scegliere tra tre diversi stili e selezionare fino a 24 foto. Ogni volta che alzi il polso o tocchi il display viene visualizzata una nuova foto”.

Ricordiamo inoltre che, durante una sessione con gli sviluppatori post WWDC, un ingegnere Apple ha mostrato in anteprima un altro quadrante chiamato World Timer attualmente non disponibile in watchOS 8 beta 2.