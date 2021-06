Alcuni consigli per diventare un giocatore migliore a poker

Come gioco di abilità per spettatori, il poker tradizionalmente non è certo cosa più avvincente da guardare. Per rendersene conto basta seguire un evento promosso in tv o su internet e farsene un’idea esaustiva. Alcuni detrattori sostengono in effetti che durante una partita non avvenga nulla di avvincente o di esaltante, tranne nel caso in cui non siamo noi stessi i protagonisti della partita. Potrebbe essere vero, ma sarebbe una costante annotabile anche a tanti sport considerati competitivi e di natura agonistica, mentre il poker è sempre stato confinato come gioco d’azzardo e non come attrattiva capace di incuriosire per la tecnica, le abilità e la strategia necessaria per avere la meglio sui nostri avversari. Tuttavia, dando per buono che guardare il poker nella vita reale è noioso, ci sono persone a cui piace e interessa questo tipo di gioco, per motivi evidenti che riguardano la possibilità, seppur remota di diventare più abili e quindi giocatori migliori e si spera anche vincenti. Ci sarebbe anche da dire che il poker televisivo ha goduto di un enorme aumento di popolarità nei primi anni 2000. Alcune persone hanno sostenuto che ci sono due ragioni per questo: le telecamere da tavolo e l’hockey su ghiaccio. Nel 1999, Channel 4 ha trasmesso un programma chiamato Late Night Poker che ha rivoluzionato il modo in cui gli spettatori potevano interagire con il gioco, introducendo telecamere sotto il tavolo in modo che gli spettatori potessero vedere le carte. Con questa semplice aggiunta, il poker è diventato improvvisamente un dramma avvincente, dove potevi vedere il funzionamento interno delle menti dei giocatori di poker con ogni singolo bluff.

Detto questo, se state cercando un sistema che vi mostri come diventare un giocatore di poker siete nel posto giusto.

La strategia del poker

La strategia del poker quando si ha un progetto non è così semplice come si potrebbe pensare a prima vista. Ci sono molte insidie ​​in cui puoi perdere troppe fiches se non sei completamente preparato. Imparare a navigare tra tutte le diverse linee possibili fa parte della padronanza dei tuoi fondamenti.

Che cos’è uno straight draw nel poker?

Un progetto di scala è quando hai quattro delle cinque carte necessarie per fare una scala. Questo non significa necessariamente che tu abbia due delle carte e che le altre due siano sul tabellone. Può anche essere una delle tue carte coperte e tre sul tavolo. Un progetto di scala a tempo indeterminato è uno che ha quattro carte collegate che devono prendere uno dei quattro out a un’estremità o una delle quattro all’altra estremità per un totale di otto out. Ad esempio, se il flop scende Kh 4s 3c e hai 6h 5h, allora qualsiasi due o sette completerà una scala di cinque carte.

Come si gioca un progetto di scala

Le scale sono mani potenti, ma, proprio come i colori, sono vulnerabili all’essere outdrawn. Frequentemente disegnerai una scala solo per scoprire che il tuo avversario ha completato il suo progetto con un colore o un full. Devi sempre tenerlo a mente quando decidi se continuare o meno nella mano. Un vantaggio che hanno le scale rispetto ai colori è che sono più camuffate. In particolare quando i giocatori nella mano sono in una battaglia da late position e i range preflop sono al massimo. Con ampi range preflop, ogni giocatore avrà spesso alcune combinazioni delle carte coperte che possono fare una scala. Il vantaggio di una mano forte mascherata è che il tuo avversario spesso penserà che è altamente improbabile che tu la tenga, rendendo più probabile che ti paghi con una seconda mano migliore.

Devi anche considerare quanta aggressività è appropriata contro un particolare avversario. Se non hai molta fold equity, scommettere e rilanciare prima di fare la tua mano perderà chips perché hai quasi sempre meno equity di qualsiasi mano fatta.

Conclusione

L’idea alla base delle puntate aggressive è sperare che il tuo avversario passi e perda la sua quota di equity nel piatto, di solito con la mano migliore. Questo approccio è chiamato semi-bluff. Stai bluffando perché la tua mano è inutile allo showdown, ma ha ancora il potenziale per diventare un mostro. Scommettere al flop, al turn e al river rappresentano una mano mostruosa che il tuo avversario troverà difficile chiamare in molti run-out del board. Come potete facilmente intuire leggendo questo articolo, ci sono diversi elementi e strategie che si possono utilizzare per diventare giocatori migliori di poker. Studiare, leggere libri è un metodo che può dare buoni risultati. Tuttavia la conferma può giungere solo dopo essersi seduti a un tavolo, virtuale e non, e aver testato se queste strategie possono essere efficaci e funzionali al vostro gameplay, oppure no.