L’app Google continua a bloccarsi: ecco come risolvere

Da qualche ora vengono segnalati errori nell’app Google, da stamattina infatti molte persone continua a bloccarsi quest’app.

Diversi i modi che potrebbero risolvere l’incorrere del bug, anche se non tutti potrebbero funzionare in tutti i casi. Tra i dispositivi che hanno riscontrato il bug sembrano esseri Samsung Galaxy S6, S8 e A8 2018, LG V30 e V30+, Sony Xperia XZ1 e altri.

Vediamo le soluzioni più gettonate del momento:

1° soluzione

Aggiornare tutte le applicazioni sul Play Store – Il problema potrebbe essere legato nuovamente ad Android System WebView, anche se per il momento non ne abbiamo la certezza. In ogni caso, recatevi sul Play Store, premete in alto a destra sulla vostra icona profilo, selezionate la sezione relativa agli aggiornamenti e fate tutti quelli a disposizione.

2° soluzione

Disattivate l’app Google – Per evitare l’errore L’app Google continua a interrompersi intanto potete disattivare l’applicazione Google. Ovvio che si tratti di una soluzione temporanea. Comunque da Impostazioni -> Applicazioni -> Google potete premere su Disattiva per bloccarla momentaneamente.

3° soluzione

Cancellare dati e cache – In almeno un caso ha funzionato. Sempre da Impostazioni -> Applicazioni -> Google cancellate dati e cache dell’app. Poi potete ripartire da zero premendo sulla barra Google o sull’icona dell’app. Se il problema si ripresenta cercate di non usarla per un po’.

4° soluzione

Disinstallare Google – La più estrema, ma se usate la barra di ricerca Google e altre funzionalità dell’app, per ovvie ragioni, non potrete più usarle. È la più drastica, ma funziona sicuramente.

5° soluzione

Installare una versione precedente dell’applicazione – Un’altra soluzione, applicata anche da un nostro lettore, può essere quella di installare una versione precedente dell’app Google. Date un’occhiata su apkmirror per trovare l’apk giusto per il vostro smartphone. Mettete ad esempio la versione dell’app dell’11 giugno o anche più a ritroso.

Anche all’estero c’è chi sta riportando lo stesso esatto problema. Questo ad esempio è un post su Reddit che parla del medesimo bug. Qui vengono proposte altre soluzioni. Attenzione però, potrebbero causare instabilità al sistema.