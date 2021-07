TikTok rimuove il limite dei 60 secondi

Se foste assidui utenti di TikTok, potreste aver già visto alcuni video più lunghi dei canonici 60 secondi, già da qualche settimana. Adesso TikTok conferma che quello che finora era solo un test per alcuni utenti, diventerà invece regola per tutti.

Nel corso delle prossime settimane verrà infatti resa disponibile a tutti la possibilità di registrare video fino a 3 minuti di lunghezza, dando così a chiunque la flessibilità di realizzare progetti di più ampio respiro.

La mossa non ci stupisce, visto il successo di TikTok, ma in un certo senso un po’ snatura l’app, che (come successo facilmente anche ai concorrenti) era partita con una direzione e sta già un po’ deviando per cercare di rincorrere nuove fette di pubblico.