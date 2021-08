Come installare subito Android 12 Beta sul tuo telefono

Dopo lunghi mesi di test, è arrivata la versione beta di Android 12 , il che significa che la build è ora più stabile e pronta per l’uso quotidiano.

Insieme a un importante cambiamento al look chiamato Material You , Android 12 viene fornito con una serie di nuove funzionalità per la privacy .

La beta pubblica di Android 12 è disponibile per i telefoni Pixel insieme ai migliori telefoni Android di Xiaomi, ASUS, OPPO, TCL, OnePlus e altri (elenco completo di seguito). Ecco come installare la versione beta di Android 12 sul tuo telefono, indipendentemente dal fatto che tu stia utilizzando un Pixel o uno dei 15 telefoni di terze parti che hanno aderito alla versione beta.

Ci sono nove telefoni di Google idonei per la versione beta di Android 12:

Installa Android 12 Beta utilizzando il programma Android Beta

Segui le istruzioni sul telefono per accettare il download over-the-air.

Visita semplicemente il portale Android Beta e iscriviti alla versione beta, che richiederà a Google di inviare al tuo telefono o tablet un aggiornamento over-the-air. A seconda dei tempi, il tuo telefono riceverà l’ultima beta e poi un’OTA per la versione finale, oppure riceverà solo la versione finale di Android 12.

Il modo più semplice e veloce per ottenere la versione beta di Android 12 è iscriversi al programma Android Beta .

per installare la beta.

Puoi anche utilizzare Android Flash Tool , una versione web dello strumento per sviluppatori ADB, per installare Android 12 beta sul tuo telefono.

Flashing dell’immagine OTA di Android 12 sul telefono

Se vuoi provare Android 12 sul tuo Pixel ma non vuoi perdere dati, l’opzione migliore è caricare l’immagine OTA completa. In questo modo installerai Android 12 sulla build di Android 11 attualmente in esecuzione, ma assicurandoti che i tuoi dati rimangano intatti. Prima di iniziare, assicurati che nessun aggiornamento OTA debba ancora essere installato sul tuo Pixel. Inoltre, assicurati di avere il debug USB abilitato sul tuo telefono.

Per iniziare, vai alla pagina delle immagini OTA di Android 12 e scarica la build pertinente per il tuo Pixel. Per caricare la build dovrai utilizzare ADB: driver ADB universali . Una volta installato sul tuo computer Windows e scaricata l’immagine OTA, puoi avviare il sideload della build.

Dovrai prima mettere il telefono in modalità di ripristino. Puoi spegnere e quindi tenere premuto il pulsante di accensione insieme al pulsante Volume giù per alcuni secondi per accedere al menu del bootloader e selezionare l’opzione di ripristino utilizzando il pulsante Volume giù .

Qui dovresti vedere la mascotte Android a faccia in giù con un punto esclamativo sopra. Tieni premuto il pulsante di accensione e premi Volume su una volta per accedere alla modalità di ripristino. Quindi, vai all’opzione che dice Applica aggiornamento da ADB usando il pulsante Volume su e conferma la selezione premendo una volta il pulsante di accensione .

Ora sei pronto per caricare l’immagine OTA. Verifica che il telefono possa connettersi al computer e sia rilevabile. Per questo, collega il tuo Pixel al computer ed esegui il comando:

adb devices

Dovresti vedere il numero di serie del tuo telefono e il sideload accanto ad esso. Ora possiamo iniziare a eseguire il flashing della build OTA; basta eseguire quanto segue in CMD:

adb sideload ota_file.zip

Qui, dovrai sostituire ota_file.zip con il nome file della build OTA per il tuo particolare dispositivo. Sto installando Android 12 su un Pixel 3 XL, quindi ho inserito quanto segue: adb sideload crosshatch-ota-spp1.210122.020.a3-d0b7a955.zip in CMD. Perché funzioni, assicurati che il file OTA si trovi nella stessa directory del percorso CMD.

Una volta che il file OTA è stato trasferito sul telefono, dovrebbe tornare al menu di ripristino. Passare a riavviare il sistema ora e confermare con il tasto accensione per riavviare il telefono. L’aggiornamento OTA verrà installato e il telefono passerà ad Android 12 senza perdere dati.