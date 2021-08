Xiaomi Mi Mix 4 è arrivato con una fotocamera sotto lo schermo

Quasi due anni dopo aver mostrato la sua tecnologia della fotocamera sotto lo schermo, Xiaomi ha finalmente lanciato il suo primo telefono con una fotocamera selfie “invisibile”. Il nuovo Mi Mix 4 è anche il primo telefono ad essere alimentato dal nuovo chipset Snapdragon 888 Plus di Qualcomm . È un successore diretto del Mi Mix 3 5G, annunciato a febbraio 2019.

L’ultima ammiraglia Android di Xiaomi è dotata di un display AMOLED curvo da 6,67 pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 120Hz e protezione Gorilla Glass Victus . Utilizza una fotocamera sotto lo schermo da 20 MP con pixel da 1,6 μm, questo per offrire una qualità dell’immagine migliore rispetto ai telefoni precedenti con fotocamere “invisibili” simili. L’area proprio sopra la fotocamera utilizza un modello di pixel micro-diamante che consente un’elevata densità di pixel di 400 PPI.

Sul retro del Mi Mix 4 c’è un grande dosso della fotocamera che ospita un sensore principale da 108 MP, un obiettivo a forma libera ultra grandangolare da 13 MP e un obiettivo periscopio da 8 MP con zoom ottico 5x. Il Mi Mix 4 ha una batteria relativamente grande da 4.500 mAh con supporto per velocità di ricarica cablata da 120 W e wireless da 50 W. Secondo Xiaomi, ci vogliono solo 15 minuti per caricare completamente il Mi Mix 4 in modalità boost. È significativamente più veloce persino del Mi 11 Ultra , uno dei migliori telefoni Android di Xiaomi .

Come ci si aspetterebbe da un moderno aggiornamento nel 2021, il Mi Mix 4 offre anche doppi altoparlanti stereo, resistenza all’acqua e alla polvere IP68, connettività Wi-Fi 6E, Ultra-Wideband (UWB) e connettività 5G .

Il Mi Mix 4 dovrebbe essere in vendita in Cina dal 16 agosto ad un prezzo di partenza di 4.999 yuan (circa $ 770). Sarà disponibile in tre colori: Ceramic Black, Ceramic White e un nuovissimo Ceramic Grey. Non ci sono ancora notizie sulla disponibilità globale.