Google sta testando un nuovo pulsante Android Auto per brani e notizie suggeriti

Google ha introdotto silenziosamente un nuovo pulsante in Android Auto che fa apparire un carosello di schede che mostrano musica, podcast e notizie consigliati. Individuato dall’utente di Reddit u/sccabrian , il pulsante di scelta rapida sembra far parte di un test per ora in quanto non sembra essere ampiamente disponibile.

Il pulsante ha la forma di un’icona di una nota musicale e si trova accanto ai controlli del lettore. Quando viene toccato, mostra la finestra “Scelte multimediali” con una selezione automatica di media e contenuti da Spotify e Google News, ad esempio. I suggerimenti si basano sulle tue preferenze.

L’elenco dei media e dei contenuti suggeriti scompare una volta effettuata la scelta, dopodiché inizia la riproduzione. Android Police rileva che i consigli sono tratti da alcune delle migliori app Android Auto installate.