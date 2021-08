Il miglior gestore di password per Android 2021

1Password ha impiegato una strada lunga e tortuosa per arrivare alla ribalta di Android, ma l’app una volta solo per Apple è ora intuitiva e con parità di funzionalità con la sua controparte iOS.

La cosa grandiosa di 1Password è la sua semplicità: supporta tag e gruppi; può essere utilizzato per generare password complesse casuali o codici 2FA; supporta più profili, uno personale e uno per famiglia o un team, e puoi passare da uno all’altro senza problemi; è veloce da caricare e raramente si blocca. 1Password ora supporta anche le chiavi U2F , aggiungendo un ulteriore livello di protezione al tuo account e alle tue password.

2. Dashlane

Dashlane arriva al secondo posto. Il servizio presenta un’applicazione ben progettata con un’interfaccia facile da navigare in modo da poter trovare le password di cui hai bisogno, ogni volta che ti serve.

La versione gratuita di Dashlane sarà sufficiente per molti ma probabilmente inizierai a scontrarti con le limitazioni abbastanza rapidamente. Il limite più grande è che puoi utilizzare Dashlane solo per memorizzare fino a 50 password alla volta. Considerando quanti diversi accessi e account abbiamo tutti, 50 possono sembrare tanti, ma la verità è che sono davvero pochi. Mentre la versione gratuita è limitata alla memorizzazione di sole 50 password, il piano Essentials di Dashlane offre spazio di archiviazione illimitato per le password, oltre alla possibilità di utilizzare il servizio con due dispositivi anziché uno.

Se vuoi sostituire LastPass o vuoi immergerti per la prima volta in un gestore di password, Dashlane Premium è quello giusto. L’azienda offre una prova gratuita di 30 giorni. Quindi, sarai in grado di utilizzare l’app su un numero illimitato di dispositivi, senza limiti sul numero di password che possono essere memorizzate. Inoltre, ti verrà fornita una VPN per la protezione WiFi e riceverai avvisi dal servizio Dark Web Monitoring di Dashlane.