Guida all’acquisto di MacBook Pro da 14 pollici e MacBook Pro da 16 pollici

Il MacBook Pro riprogettato è disponibile nelle nuovissime dimensioni da 14 pollici e 16 pollici. Nonostante siano entrambi modelli di fascia alta, i modelli da 14 e 16 pollici hanno alcuni aspetti di design, caratteristiche e capacità diversi, quindi dovresti considerare l’acquisto del MacBook Pro più piccolo, che parte da € 1,999, o hai bisogno del MacBook più grande Pro, che costa almeno $500 in più? La nostra guida aiuta a rispondere alla domanda su come decidere quale di questi due modelli di MacBook Pro di fascia alta è il migliore per te.

Confronto tra MacBook Pro da 14 pollici e MacBook Pro da 16 pollici

I modelli MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici condividono quasi tutte le loro caratteristiche chiave, come la tecnologia di visualizzazione, le configurazioni dei chip e le opzioni di connettività. Apple elenca queste stesse caratteristiche delle due macchine:

Somiglianze

Display Mini-LED Liquid Retina XDR con luminosità sostenuta fino a 1.000 nit, luminosità di picco di 1.600 nit, P3 wide color, True Tone e ProMotion

Opzioni per il chip M1 Pro o M1‌ Max con CPU fino a 10 core e GPU a 32 core

Fino a 64 GB di memoria unificata

Fino a 8 TB di spazio di archiviazione

Touch ID

Fotocamera FaceTime HD da 1080p

Sistema audio ad alta fedeltà a sei altoparlanti con woofer a cancellazione forzata, ampio suono stereo e supporto audio spaziale

Array di tre microfoni di qualità da studio con elevato rapporto segnale-rumore e beamforming direzionale

Tre porte Thunderbolt 4

Porta HDMI

Slot per schede SDXC

Jack per cuffie da 3,5 mm con supporto per cuffie ad alta impedenza

802.11ax Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0

Disponibile in argento e grigio siderale

La ripartizione di Apple mostra che i due MacBook condividono la maggior parte delle loro caratteristiche importanti, ma ci sono ancora alcune differenze significative tra il MacBook Pro da 14 pollici e il MacBook Pro da 16 pollici che vale la pena evidenziare, tra cui dimensioni del display, spessore, peso, dimensioni della batteria, e adattatore di alimentazione.

differenze

MacBook Pro da 14 pollici Display da 14,2 pollici

Le configurazioni iniziano con ‌M1‌ Pro con CPU a 8 core e GPU a 14 core

0,61 pollici di spessore (1,55 cm)

Pesa 3,5 libbre (1,6 kg)

Batteria integrata ai polimeri di litio da 70 wattora

17 ore di durata della batteria durante la riproduzione di video

Ricarica rapida tramite MagSafe 3 o Thunderbolt 4

Adattatore di alimentazione USB-C da 67 W (con ‌M1‌ Pro con CPU a 8 core)

Adattatore di alimentazione USB-C da 96 W (con ‌M1‌ Pro con CPU a 10 core o ‌M1‌ Max, configurabile con ‌M1‌ Pro con CPU a 8 core)

A partire da $ 1,999

MacBook Pro da 16 pollici Display da 16,2 pollici

Le configurazioni iniziano con ‌M1‌ Pro con CPU a 10 core e GPU a 16 core

0,66 pollici di spessore (1,68 cm)

Pesa 4,7 libbre (2,1 kg)

Batteria integrata ai polimeri di litio da 100 wattora

21 ore di durata della batteria durante la riproduzione di video

Ricarica rapida solo su ‌MagSafe‌ 3

Adattatore di alimentazione USB-C da 140 W

A partire da $ 2,499

Altre opzioni per MacBook

Se stai cercando un MacBook Pro in silicone Apple, ma gli ultimi modelli ‌M1‌ Pro e ‌M1‌ Max sono fuori dalla tua fascia di prezzo, c’è il MacBook Pro ‌M1‌, che parte da $ 1.299. Questo è $ 700 in meno rispetto al MacBook Pro da 14 pollici ed è una buona opzione per gli utenti che desiderano una macchina più capace del MacBook Air , ma qualcosa di più conveniente rispetto al MacBook Pro di fascia alta.

Il MacBook Pro ‌M1‌ è un modello entry-level, dotato di display da 13,3 pollici, Touch ID‌, due porte Thunderbolt 4, Touch Bar e webcam 720p. È una macchina più orientata al consumatore e meno capace rispetto al MacBook Pro di fascia alta, ma è più che adeguata per la maggior parte degli utenti.

C’è anche il M1‌ MacBook Air‌, che sfoggia lo stesso processore del ‌M1‌ MacBook Pro, un display da 13,3 pollici, Touch ID‌ e porte, così come la maggior parte delle altre funzionalità hardware, e parte da $ 999. Per gli utenti occasionali, ciò significa che i $ 300 aggiuntivi per l’aggiornamento a un MacBook Pro potrebbero essere difficili da giustificare.

‌M1‌ MacBook Pro ha ancora una serie di miglioramenti rispetto al ‌MacBook Air‌, offrendo prestazioni leggermente migliori, un display più luminoso, la Touch Bar, una migliore qualità del microfono e degli altoparlanti, due ore in più di durata della batteria e un sistema di raffreddamento attivo. Se desideri prestazioni leggermente migliori rispetto a ‌M1‌ ‌MacBook Air‌, nonché una migliore durata della batteria, luminosità del display e qualità dell’altoparlante e del microfono, MacBook Pro è l’opzione migliore.

Allo stesso modo, gli utenti che intendono eseguire molte attività basate sulla grafica dovrebbero saltare completamente il ‌MacBook Air‌ e acquistare il M1‌ MacBook Pro perché la configurazione della GPU a otto core ‌MacBook Air‌ è solo $ 50 in meno rispetto al MacBook Pro, ma questo è solo il caso se non hai bisogno di più di 256 GB di spazio di archiviazione, perché un aggiornamento dello spazio di archiviazione aumenterebbe ulteriormente il prezzo del MacBook Pro.