Apple afferma che l’iPad di quarta generazione rilasciato nel 2012 è ora obsoleto

Apple ha classificato l’iPad di quarta generazione come un prodotto obsoleto a partire dal 1 novembre, il che significa che il dispositivo non è più idoneo per il servizio hardware in tutto il mondo, secondo una nota interna ottenuta da MacRumors. L’iPad di quarta generazione deve ancora essere aggiunto all’elenco dei prodotti vintage e obsoleti pubblici di Apple , ma dovrebbe essere presto.

Rilasciato nel novembre 2012 insieme all’iPad mini originale, l’iPad di quarta generazione ha eliminato il classico connettore a 30 pin di Apple e ha adottato il connettore Lightning che aveva debuttato nell’iPhone 5 poche settimane prima. L’iPad di quarta generazione ha anche guadagnato il chip A6X di Apple per prestazioni fino al doppio della CPU e fino al doppio delle prestazioni grafiche del chip A5X nell’iPad di terza generazione lanciato nel marzo 2012.

Apple ha anche classificato il Mac mini modello di fine 2012 come un prodotto obsoleto a partire dal 1 novembre, secondo il memo.