Giocare online: tutto quello che c’è da sapere

Giocare online è legale? È vero che per giocare online bisogna essere maggiorenni? È vero che si possono utilizzare solo siti autorizzati? Queste sono alcune delle domande che vengono poste più frequentemente quando si parla di gioco online, cerchiamo dunque di fare chiarezza dal momento che, a questo riguardo, vige non poca confusione.

Anzitutto, bisogna chiarire bene un aspetto: cosa si intende esattamente per “giocare”?

In rete si possono effettuare tantissimi giochi, questo è noto, ma mentre alcuni rientrano nel mondo del gioco d’azzardo, altri no.

Cosa distingue il semplice gioco dal gioco d’azzardo

La linea di demarcazione tra queste due tipologie di gioco è molto semplice: nel gioco d’azzardo l’utente scommette soldi veri e sono al contempo previste delle vincite in denaro, nei giochi di altra tipologia, invece, il gioco è fine a sé stesso, dunque non è previsto alcun costo per chi si diletta, tantomeno potranno mai essere vinte delle somme in denaro.

Chiarire questo è molto importante perché giochi praticamente identici, o comunque molto simili, potrebbero di fatto appartenere sia all’una che all’altra categoria.

Basti pensare ai giochi di carte: nelle piattaforme di gioco d’azzardo si può giocare a tantissimi giochi di carte comodamente online, con puntate e vincite in denaro, allo stesso tempo vi sono portali dove si può giocare ad esempio a briscola online, si pensi al noto portale DigitalMoka, in cui non si rientra assolutamente nell’azzardo dal momento che non viene richiesta alcuna cifra al giocatore.

Il gioco d’azzardo online in Italia

Fatto il punto su quest’importante aspetto, possiamo porre l’attenzione sul gioco d’azzardo, il quale può consistere nei giochi più disparati, dai già citati giochi di carte alle scommesse sportive, dalla roulette alle slot machine.

In Italia il gioco d’azzardo online è legale, ma ad alcune condizioni: anzitutto, l’utente deve assolutamente essere maggiorenne (in fase di registrazione devono essere forniti i dati personali ed una scansione del proprio documento d’identità), inoltre si può giocare solo e soltanto nei siti Internet gestiti da società che godono di regolare autorizzazione da parte dello Stato.

Nello specifico, le società che gestiscono piattaforme di gioco d’azzardo online devono essere munite di “concessione”, lo stesso tipo di autorizzazione che è necessario, in Italia, per poter svolgere quest’attività attraverso dei punti vendita fisici come centri scommesse, sale bingo e affini.

Come verificare la legalità di un portale di gioco d’azzardo

Controllare che un portale sia regolarmente munito di concessione non è difficile: nella homepage del medesimo, infatti, deve comparire il logo di ADM, Agenzia Dogane e Monopoli, ovvero l’agenzia fiscale che si occupa appunto di rilasciare questo tipo di autorizzazioni.

Per essere ancora più certi del fatto che un determinato sito sia autorizzato (di fatto, potrebbe anche accadere che un sito truffaldino sfoggi illegalmente un logo simile a quello di ADM) si può effettuare una verifica nel sito ufficiale dell’ente, in cui sono specificate appunto tutte le concessioni, e il relativo numero.

Fondamentale evitare di cadere in ludopatia

È questo, dunque, ciò che è utile sapere circa il gioco online, e per quel che riguarda il gioco d’azzardo è molto importante non esagerare ed evitare di cadere in ludopatia, una vera e propria malattia che può portare non solo seri danni alle finanze personali e familiari, ma anche gravi problematiche di natura personale e sociale.