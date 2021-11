WhatsApp sta lavorando a un’app per iPadOS

L’ app di WhatsApp per iPad sarà un’app Catalyst , che le consentirà di funzionare senza problemi su macOS. Ciò consente effettivamente alla stessa app di condividere il codice durante l’esecuzione su piattaforme separate.

La nuova app WhatsApp per macOS sembra apparentemente molto simile all’app per iPadOS, con la stessa interfaccia di base, ma ci sono alcune piccole modifiche all’interfaccia utente per adattarsi a un’esperienza desktop. Presumibilmente, questa nuova app per Mac sostituirà l’app WhatsApp macOS esistente e non farà più affidamento su uno smartphone connesso.

Le nuove app saranno supportate da funzionalità multi-dispositivo, consentendo agli utenti di utilizzare il proprio account WhatsApp su un massimo di quattro diversi dispositivi collegati anche quando lo smartphone principale non è connesso a Internet. WABetaInfo ha affermato che WhatsApp abiliterà il supporto per macOS in un secondo momento, suggerendo che l’ app per iPad potrebbe essere rilasciata per prima