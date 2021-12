Come l’e-commerce fa crescere il tuo business

Il mondo dell’e-commerce è sempre più interessante e affascina molti imprenditori che vorrebbero lanciarsi nel mondo del web e far crescere il loro business sfruttando gli elementi del commercio elettronico a loro disposizione.

Prima di iniziare quest’avventura digitale è normale che alcuni però si chiedano in che modo l’e-commerce possa far crescere realmente il loro business e sostenere un aumento di fatturato e di presenza online.

Per questo motivo abbiamo studiato i principali fattori che permettono all’e-commerce di essere uno strumento in grado di far crescere il tuo business. Ecco quali sono i principali!

I consumatori sono sempre di più online

Una considerazione da fare prima di vedere le potenzialità dell’e-commerce è quella di come i consumatori oggi, in qualunque business, fascia di prezzo e di mercato, si stiano spostando online.

Il consumo digitale è diventato sempre più rilevante nell’economia globale, proprio perché il modo di fruire, scegliere e acquistare un prodotto sta cambiando.

Il cambiamento è dovuto al fatto che il commercio online permette agli utenti di: scegliere tranquillamente i prodotti ovunque siano senza limitazioni territoriali e fisiche; di guardare e leggere le caratteristiche dei prodotti anche per ore o in giorni differenti prima di prendere una decisione; la possibilità di avere un riscontro sociale sull’acquisto leggendo prima le recensioni; la spedizione direttamente all’indirizzo che preferiscono.

Tutti questi vantaggi sottolineano come la presenza di maggiori consumatori online sia il motivo principale per il quale è sempre più importante avere un e-commerce.

Attrai un pubblico maggiore

Come abbiamo accennato oggi sono sempre di più gli acquirenti che scelgono di fare compere online sia nel settore B2B sia nel settore B2C. Avere un e-commerce accompagnato dalla giusta strategia di posizionamento sui motori di ricerca e di marketing online, offre la possibilità di ampliare il pubblico di acquirenti, portandoti così ad accrescere il tuo business in modo esponenziale.

Apertura 365 giorni all’anno

Con i negozi fisici, a meno che di non avere una schiera di dipendenti disposti a lavorare su turni giorno e notte e anche i festivi, è difficile poter offrire un servizio continuativo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Con un e-commerce invece è possibile e senza la schiera di dipendenti che di certo ha un costo non indifferente.

L’e-commerce è sempre online e gli utenti possono fare i loro acquisti quando e come vogliono senza la pressione di doversi muovere perché è arrivato l’orario di chiusura del negozio o senza la paura di trovare chiuso. Con l’e-commerce puoi generare un business che ti permette di guadagnare anche senza essere fisicamente o mentalmente presente 24 ore su 24.

Accesso a nuovi mercati

Aprire filiali nel mondo o in tutta Italia può essere complesso e molto costoso. Con l’e-commerce invece puoi accedere a nuovi mercati molto più facilmente. Infatti, una volta che il tuo negozio è online puoi strutturarlo in modo tale da spedire i tuoi prodotti in tutta Italia, e se lo desideri anche a livello internazionale.

In questo modo, puoi aumentare la portata del tuo business ed entrare in contatto con un maggior numero di persone, strutturando una maggiore opportunità di guadagno.

In conclusione aprire un e-commerce offre la possibilità di creare un brand con una maggiore visibilità, in grado di entrare in contatto con un più ampio pubblico in target che potrà fare acquisti ogni giorno, a qualunque ora e senza dover raggiungere la tua sede fisica.

Inoltre, avrai l’opportunità di creare un business scalabile e maggiormente in grado di crescere a livello nazionale e internazionale, sfruttando anche le tante possibilità di promozione date dal web marketing, con costi di pubblicizzazione inferiori e metodi più efficaci dei tradizionali canali di advertising.