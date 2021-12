La nuova build stabile di OxygenOS 12 (Android 12) per OnePlus 9 risolve alcuni bug, ma non tutti

Il lancio stabile di Android 12 non è stato particolarmente fluido per alcune aziende, tra cui OnePlus, che ha dovuto metterlo in pausa mentre risolveva alcuni bug. Tuttavia, la società ha annunciato giovedì che il rollout di OxygenOS 12 è tornato attivo per OnePlus 9 e 9 Pro.

Come notato nel post sul forum di OnePlus , la nuova build stabile per i telefoni di punta di OnePlus include diverse correzioni di bug e miglioramenti, che dovrebbero accontentare coloro che si sono lamentati dei problemi del software. In particolare, l’aggiornamento risolve i problemi con i telefoni che interrompono la connessione, la barra di notifica che appare vuota e alcuni problemi di visualizzazione.

Ci sono anche miglioramenti al sensore di impronte digitali, l’app della fotocamera dovrebbe ora aprirsi più velocemente e produrre immagini migliori e OnePlus ha implementato ottimizzazioni per migliorare la durata della batteria.