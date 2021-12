Samsung Galaxy S21 FE non lascia nulla all’immaginazione

Samsung ha annunciato all’inizio di questa settimana che terrà il suo keynote pre-show CES 2022 il 4 gennaio. Sebbene la società non abbia ancora confermato nulla, si ipotizza che il Galaxy S21 FE possa finalmente uscire allo scoperto durante l’evento. In vista dello spettacolo ” Together for Tomorrow “, WinFuture ha pubblicato un nuovo rapporto con più rendering e la scheda tecnica completa dell’imminente ammiraglia di valore.

Secondo il rapporto, il Galaxy S21 FE 5G di Samsung è dotato di un display Dynamic AMOLED 2x piatto da 6,4 pollici con risoluzione FHD+, protezione Gorilla Glass Victus e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Proprio come il resto della serie Galaxy S21 , l’S21 FE dovrebbe essere alimentato dal chipset Snapdragon 888 di Qualcomm. Il chipset da 5 nm sarà abbinato a un massimo di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Alcune delle altre specifiche chiave che sono state “confermate” dalla nuova perdita includono una batteria da 4.500 mAh con Wireless PowerShare, una classificazione IP68 per resistenza a polvere e acqua, una fotocamera selfie da 32 MP, supporto Wi-Fi 6 e lo stesso sotto- visualizza il sensore di impronte digitali a ultrasuoni come i migliori telefoni Samsung