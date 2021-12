LG potrebbe sviluppare tre nuovi display Apple, incluso Pro Display XDR con chip di silicio Apple

LG sta sviluppando tre nuovi display standalone che potrebbero finire per essere per Apple, incluso uno basato sull’attuale iMac da 24 pollici, uno basato sull’imminente iMac da 27 pollici e un modello da 32 pollici che potrebbe essere un nuovo Pro Display XDR con un chip di silicio Apple, secondo l’ account Twitter @dylandkt

In un thread di Twitter, il leaker ha affermato che i display sono attualmente racchiusi in custodie senza marchio, ma crede che i display potrebbero essere per Apple dato che hanno specifiche simili a quelle dei modelli iMac e Pro Display XDR.

Il leaker ha aggiunto che i display da 27 e 32 pollici sembrano avere display mini-LED con una frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz per ProMotion, e ha affermato che il display da 32 pollici sembra essere dotato di un chip di silicio Apple non specificato.

Mark Gurman di Bloomberg è stato il primo a segnalare che Apple stava lavorando su un display standalone di livello consumer più conveniente rispetto al Pro Display XDR da $ 4,999 e se le informazioni di oggi si rivelassero accurate, il display potrebbe essere disponibile sia in 24 pollici. e dimensioni 27 pollici. Questi sarebbero i primi display esterni di livello consumer con marchio Apple da quando Apple ha smesso di vendere il display Thunderbolt nel 2016.

La maggior parte delle informazioni condivise oggi da @dylandkt si allineano alle precedenti indiscrezioni dell’analista del settore dei display Ross Young, che proprio questa settimana ha affermato che Apple ha in programma di rilasciare un nuovo iMac da 27 pollici con un display mini-LED nella prima metà del 2022. . 9to5Mac ha anche riferito che Apple stava lavorando su una nuova Pro display XDR con un chip A13 .