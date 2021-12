WordPress, rilasciata nuova versione Beta

Attraverso il proprio blog ufficiale, WordPress ha reso noto il lancio di una nuova versione (5.9 Beta 1) che, si legge, “è in fase di sviluppo” ed è consigliato “usarla su un sito test”. Al momento, l’obiettivo è quello di completare la fase di test per lanciare la versione finale, il 25 gennaio 2022. Per questo, sottolineano gli sviluppatori, “l’aiuto nel testing è cruciale per garantire che la versione sia in linea con le aspettative”.

Come testare la nuova versione

Gli utenti che vogliono testare in anteprima la versione 5.9 Beta 1 di WordPress hanno tre opzioni:

Installare e attivare il plugin WordPress Beta Tester plugin, selezionando il canale “Bleeding edge” e lo stream “Beta/RC Only”;

Scaricare direttamente la versione beta, in formato archivio (zip), dal sito wordpress.org;

Usare l’interfaccia di comando WP-CLI per eseguire il test: wp core update –version=5.9-beta1. Questa opzione non va usata se il vostro filesystem è case-insensitive, ossia non distingue maiuscole e minuscole.

“Il testing per i bug” – si legge ancora sul blog di WordPress – “è una parte fondamentale per rifinire la versione allo stadio beta. Ed è anche un bel modo di contribuire”. Per gli utenti che non hanno mai testato una versione beta, il sito mette a disposizione una guida dettagliata in cui sono riportati tutti i passaggi da seguire. In aggiunta, è possibile segnalare eventuali bug nelle aree Alpha/Beta dei forum di supporto mentre, per gli utenti più esperti, vi è la possibilità di inviare a WordPress Trac un report riproducibile dell’anomalia riscontrata.

Le principali novità del software WordPress 5.9

In attesa del lancio della versione definitiva, a completamento della fase di test, WordPress ha già reso note alcune delle caratteristiche del nuovo software:

Stili Interfaccia : gli Stili Globali lasceranno il posto ad una nuova interfaccia, che consente di interagire direttamente con i blocchi e gli elementi presenti nella schermata WordPress Admin. Dai caratteri alle palette di colori, “questa interfaccia dal design coesivo implica che un cambio di design, anche il più drastico, può essere effettuato senza cambiare tema”;

: gli Stili Globali lasceranno il posto ad una nuova interfaccia, che consente di interagire direttamente con i blocchi e gli elementi presenti nella schermata WordPress Admin. Dai caratteri alle palette di colori, “questa interfaccia dal design coesivo implica che un cambio di design, anche il più drastico, può essere effettuato senza cambiare tema”; json ; già presente nella versione 5.8 di WordPress, è stato migliorato per accedere a caratteristiche e stili predefiniti;

; già presente nella versione 5.8 di WordPress, è stato migliorato per accedere a caratteristiche e stili predefiniti; Nuovo blocco di navigazione : questo elemento presenta diverse caratteristiche e funzionalità che, come sottolineano gli sviluppatori, vanno ancora testate; in particolare: le opzioni del menu che si possono disattivare, tenere sempre attive o utilizzare solo per schermi piccoli, l’accessibilità da tastiera, l’aggiunta di blocchi extra, gli strumenti di sottomenu con opzioni di stile e la navigazione “riutilizzabile”;

: questo elemento presenta diverse caratteristiche e funzionalità che, come sottolineano gli sviluppatori, vanno ancora testate; in particolare: le opzioni del menu che si possono disattivare, tenere sempre attive o utilizzare solo per schermi piccoli, l’accessibilità da tastiera, l’aggiunta di blocchi extra, gli strumenti di sottomenu con opzioni di stile e la navigazione “riutilizzabile”; Blocco Galleria migliorato: consentirà di trattare le singole immagini nel Blocco Galleria così come vengono gestite nel Blocco Immagini, per personalizzare e modificare singolarmente ciascuno dei file presenti all’interno della galleria.

La nuova versione di WordPress introdurrà anche una serie di caratteristiche che renderanno possibile un editing “full site”, in cui è incluso anche il theme block predefinito. Usando un CSS minimo, gli stili dei temi risiedono in theme.json, in maniera tale da poter essere configurati nell’Interfaccia Stili del pannello WordPress Admin.

Queste, e le altre novità illustrate nel blog del software, faranno del CMS più diffuso al mondo uno strumento ancor più complesso e sofisticato, in grado di rispondere in maniera sempre più precisa alle esigenze connesse alla pubblicazione di contenuti digitali. Ragion per cui, i professionisti che devono relazionarsi con WordPress non possono fare a meno di aggiornarsi costantemente mentre coloro i quali si avvicinano alla piattaforma per la prima volta, potrebbero non comprenderne a pieno il funzionamento. In tal caso, è consigliabile consultare le guide fornite dagli sviluppatori del software o, meglio, frequentare un corso di formazione, come quello offerto da www.puntonetformazione.com, che consente di acquisire le competenze necessarie per gestire in maniera professionale WordPress e la pubblicazione dei contenuti.