Le migliori tecnologie alla portata di tutti: ecco gli smartphone economici da non perdere

L’uso dei dispositivi mobili per svolgere le più disparate attività quotidiane, dall’organizzazione del lavoro alla visione dei propri film preferiti, è ormai all’ordine del giorno. Chiunque disponga di uno smartphone oggi non si limita soltanto a chiamare e inviare messaggi ma svolge tante altre azioni, rese possibili da tecnologie presenti anche sui modelli meno costosi: ecco una breve lista dei migliori del momento.

Lavoro, comunicazione e intrattenimento: tutto a portata di mano

Prima di vedere le caratteristiche specifiche di alcuni modelli di smartphone economici ma di qualità, è interessante osservare quali siano le funzioni più ricercate da chi usa quotidianamente questi prodotti. Pur disponendo di un budget limitato, infatti, gli utenti possono oggi cercare sul mercato dispositivi in grado di garantire un ottimo funzionamento e l’accesso a tutti i servizi resi disponibili dalle tecnologie più moderne.

La possibilità di usare lo smartphone per organizzare al meglio il lavoro e condividere i progetti con i colleghi è una delle opzioni più utili e richieste, dato anche il sempre maggiore ricorso a modalità di lavoro più flessibili svincolate dal luogo di lavoro stesso, così come irrinunciabile è l’utilizzo di app per restare in contatto con amici e familiari. In questo senso, applicazioni come WhatsApp, Skype e Telegram hanno abbattuto le distanze favorendo la diffusione di diverse modalità di contatto: non più solo telefonate e messaggi, dunque, ma anche videochiamate e condivisione di foto, video e tutto ciò che possa farci sentire vicini alle persone a cui vogliamo bene.

Da non sottovalutare, infine, è il ricorso agli smartphone per intrattenersi con piattaforme di diffusione di contenuti audio e video, come Netflix e Spotify, ma anche per giocare ai passatempi più amati di sempre. Proprio le app dedicate al gioco online sono tra le più scaricate in assoluto, poiché permettono di portare sempre in tasca svaghi di ogni genere, dai MOBA ai giochi da casino, e di accedervi in qualsiasi momento. I casino digitali, in particolare, hanno conosciuto un vero e proprio boom in questi anni, grazie non soltanto a cataloghi ricchi di proposte, ma anche all’elevata protezione dei dati garantita e all’utilizzo di strategie di marketing volte ad avvicinare e fidelizzare gli utenti, come accade con i migliori bonus gratis per casino e con le offerte personalizzate per i singoli account.

La tecnologia permette dunque di avere oggi a disposizione in un unico apparecchio tutto ciò che occorre per risolvere piccoli e grandi problemi quotidiani, così come per divertirsi in maniera pratica e flessibile, non solo con gli smartphone di fascia alta ma anche con quelli più “economici”.

Samsung Galaxy M12

Uno dei migliori smartphone che è possibile acquistare a prezzi contenuti (parliamo di cifre al di sotto dei 200 euro), è il Samsung Galaxy M12, un ottimo compromesso tra la qualità dei prodotti del marchio coreano e la necessità di non spendere troppo. Il Galaxy M12 permette di avere a disposizione tutte le funzioni più importanti che uno smartphone può garantire, una batteria di lunga durata da 5000mAh e un processore veloce e potente, il tutto con la personalizzazione One UI Core di Samsung per Android.

Oppo A16s

L’A16s è il modello di “fascia bassa” del brand cinese Oppo, uno smartphone acquistabile a buon prezzo che può fare felici soprattutto gli amanti delle foto, grazie alla tripla fotocamera posteriore da 13 MP. Non solo, l’A16s punta molto sulla lunghissima autonomia della batteria, superando dunque uno dei problemi più spesso riscontrati dagli utenti, ossia quello di dover avere il caricabatterie sempre con sé soprattutto se si usano le funzioni più avanzate dello smartphone.

Poco M4 Pro 5G

Un ultimo modello da tenere in considerazione se non si intende spendere cifre esorbitanti per il nuovo smartphone è l’M4 Pro 5G di Poco, un apparecchio dalle funzioni davvero avanzate, che permette di vivere nella maniera più immersiva possibile le attività di gioco e di streaming video grazie al display con refresh rate da 90Hz e a un sistema di ricarica veloce che garantisce un utilizzo dello smartphone per l’intera giornata. Veloce e potente, l’M4 Pro assicura prestazioni da top di gamma a un prezzo che si aggira intorno ai 200 euro.