Google Pixel 6 Pro riprende la fantastica funzione di streaming di giochi di GeForce Now

I membri di livello GeForce Now RTX 3080 di Nvidia possono ora riprodurre in streaming i giochi a 120 fotogrammi al secondo sul proprio Google Pixel 6 Pro , una comoda espansione per una funzionalità precedentemente esclusiva dei dispositivi mobili Samsung.

La pagina di supporto ufficiale dell’azienda GPU ora elenca uno dei migliori telefoni Android di Google tra i dispositivi che supportano lo streaming di giochi a 120 fps (tramite XDA Developers ). Fino ad ora, la gamma era composta solo dalla serie Samsung Galaxy S21, dal Galaxy Note 20 Ultra e dai modelli Galaxy S20 FE.

Se sei abbonato al piano GeForce Now RTX 3080 di Nvidia, lo streaming dei tuoi titoli di gioco preferiti ora dovrebbe essere molto più fluido. Nvidia ha annunciato questo livello premium a ottobre, che costa $ 100 per sei mesi ed è alimentato da GPU RTX 3080. Prima di questo aggiornamento, lo streaming di gioco era limitato a un misero 60fps.

Detto questo, il frame rate elevato non è attivato per impostazione predefinita su Pixel 6 Pro. Ciò significa che dovrai abilitare manualmente la funzionalità aprendo l’app GeForce Now e quindi andando al menu delle impostazioni. Da lì, dovrai selezionare GeForce Now e quindi la qualità dello streaming. Infine, regola la frequenza dei fotogrammi a 120 fps. Tieni presente che devi attivare la frequenza di aggiornamento di 120Hz anche sul tuo Pixel 6 Pro per goderti la funzione.

Nvidia consiglia inoltre di utilizzare un router wireless a 5 GHz e di connettersi a una larghezza di banda di 25 Mbps per sfruttare i giochi a 120 fps. Tuttavia, la risoluzione è limitata a soli 1080p su Android. Vale la pena notare che la risoluzione dello schermo di Pixel 6 Pro raggiunge il massimo a 1440p, quindi il supporto per lo streaming a 120 fps per il telefono non verrà fornito con la sua migliore risoluzione.

Se possiedi un Pixel 6 Pro, l’ultimo aggiornamento ti consente di ottenere il massimo dall’esperienza GeForce Now di Nvidia, ma significa anche che dovrai pagare un extra per il piano RTX 3080.