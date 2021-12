Si dice che il nuovo iMac da 27 pollici verrà lanciato in più colori

Il prossimo iMac da 27 pollici di Apple presenterà un design esterno più sottile e sarà disponibile in più colori come la sua controparte da 24 pollici, secondo un nuovo rapporto di oggi.

Si dice da tempo che l’‌iMac‌ con schermo più grande di Apple sia simile nel design all’‌iMac‌ da 24 pollici e al Pro Display XDR, ma precedenti voci sul Mac all-in-one più grande hanno suggerito che presenterà cornici nere e avrà un schema di colori più scuro per differenziarlo come una macchina più professionale, simile al iMac‌ Pro fuori produzione (voci suggeriscono che potrebbe persino adottare il moniker “Pro” per distinguerlo ulteriormente).

Tuttavia, l’ultimo rapporto di DigiTimes afferma che Apple intende offrire l’‌iMac‌ da 27 pollici in vari colori, anche se non è chiaro se ciò significhi che Apple utilizzerà la stessa combinazione di colori dell’‌iMac‌ da 24 pollici.

Il leaker di Twitter @dylandkt ha affermato in precedenza che il nuovo ‌iMac‌ da 27 pollici presenterà un design simile a quello dell’‌iMac‌ da 24 pollici lanciato all’inizio di quest’anno, ma con uno schema di colori più scuro.

All’inizio di quest’anno, quando Apple ha rivelato che l’‌iMac‌ da 24 pollici sarebbe stato disponibile in una gamma di colori divertenti, molti osservatori hanno notato la somiglianza con il desktop all-in-one originale del 1998, iMac‌ G3, offerto in diversi colori e abbinato a una lunetta grigio chiaro. Se l’ultimo rapporto è accurato, Apple è nel bel mezzo di una revisione del design back-to-roots per l’intera linea ‌iMac‌.

L’imminente “‌iMac‌‌ Pro” alimentato al silicio di Apple dovrebbe essere lanciato nella primavera del 2022, forse in occasione di un evento primaverile. Sostituirà l’attuale iMac‌‌ da 27 pollici basato su Intel, uno degli ultimi modelli di Mac a utilizzare ancora i processori Intel. Il rapporto di oggi ha anche affermato che non presenterà un display con mini-LED ma manterrà invece il pannello LCD utilizzato in precedenza. Per tutto ciò che sappiamo sull’imminente ‌iMac‌ più grande, dai un’occhiata alla nostra guida dedicata .