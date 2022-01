Come impedire ai contatti di Telegram di salvare o inoltrare messaggi

Telegram è molto più avanti del suo principale concorrente, WhatsApp, per quanto riguarda le funzionalità. L’app offre già una serie di funzionalità che non sono disponibili sul servizio di messaggistica di proprietà di Facebook. Sta solo estendendo il suo vantaggio introducendone di nuovi ad ogni aggiornamento.

Telegram ha recentemente lanciato un aggiornamento che consente agli utenti di limitare i propri contatti dall’inoltro di messaggi e media ad altri gruppi. La funzione, Limita il salvataggio dei contenuti, è stata rilasciata il mese scorso con l’aggiornamento 8.3 di Telegram. Ecco come abilitare la protezione dei contenuti nel tuo gruppo o canale.

Come impedire ai contatti di Telegram di salvare o inoltrare messaggi

Non lasciare che il tuo contatto usi il tuo ingegno e condividi i tuoi meme originali in altri gruppi o canali di Telegram. Puoi impedire ai membri del gruppo/canale di salvare o inoltrare contenuti su Telegram. Ecco come: