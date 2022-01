Mobile friendly e storytelling, questi gli assi vincenti del gioco online

Il settore gaming è ormai il fiore all’occhiello sia dell’economia che della tecnologia. Da un lato perché questo segmento attira investimenti, offre occupazione, spinge per l’innovazione e lo sviluppo. Dall’altro perché questa innovazione e questa continua ricerca di novità è diretta soprattutto alla tecnologia. Basti pensare al 4K, alla connettività 5G, agli streaming live, al Full HD, all’Intelligenza Artificiale, al web marketing e al machine learning.

Il gioco d’azzardo, insomma, domina la scena. E se da un lato il mondo dell’online è dominato da giochi come Fortnite, GTA e Assassin’s Creed, dall’altro, quello del gambling, a fare la voce grossa sono software house come Novomatic, NetEnt e tutte quelle aziende che hanno saputo investire, cambiare pelle e ammodernarsi.

Come si può leggere su questa pagina, le slot machine online più ricercate sono quelle che uniscono trama avvincente, grafica accattivante e ovviamente bonus e meccanismi accessibili. Aderisce a questo identikit la slot, prodotta da IGT, dal nome The Big Easy che porta l’utente nel cuore di un locale Jazz tipicamente newyorkese. L’ambientazione gioca un ruolo di grande importanza anche in Book of Ra, titolo simbolo della software house Novomatic, che come si capirà porta dritti all’ombra delle piramidi e delle sfingi. La top ten delle slot più ricercate è chiusa da Ulisse, di Capecod, trasposizione ludica dei personaggi dell’Iliade e dell’Odissea. Non possiamo non citare poi Sphinx Wild, ambientata in Egitto proprio come Book of Ra Deluxe. Oppure Lucky Lady’s Charm, slot di tema fantasy, e River Queen, che ci porta a bordo di un traghetto del diciannovesimo secolo. Poi Centurion di Inspired, Cleopatra di IGT, Diamond Strike di Pragmatic Play.

Altro aspetto fondamentale, in questa crescita, è quello del design responsive. Con il progressivo passaggio da desktop a mobile, infatti, si era reso necessario un aggiornamento della portabilità, permettendo alle app e alle piattaforme di essere perfettamente disponibili e navigabili su smartphone e tablet. In questa maniera il gap che c’era tra pc e cellulari è stato letteralmente azzerato. Merito ancora una volta delle software house, capaci di investire su siti e app mobile friendly.

Infine, un’innovazione che spesso passa in sordina: lo storytelling. Ovvero la narrazione che c’è dietro la slot e soprattutto al suo interno. La trama, le peripezie, l’intreccio. Ma stiamo parlando di un romanzo o di un gioco online, vi chiederete. Non è questo il punto: per fidelizzare l’utente e per rendere la sua attività di gioco piacevole occorre saperlo far viaggiare. Nel tempo e nello spazio, a portata di click.