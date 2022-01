Apple aggiorna il firmware Beats Studio Buds

Apple ha rilasciato oggi un nuovo aggiornamento del firmware 10M359 per i Beats Studio Buds uscito a giugno . Prima dell’aggiornamento del firmware di oggi, sui Beats Studio Buds era installato il software 9M6599. Tieni presente che questa è la numerazione interna di Apple e la versione del firmware visualizzata nell’app Impostazioni può essere diversa e probabilmente verrà visualizzata come 1B56 dopo l’aggiornamento.

Non esiste un modo standard per aggiornare il software ‌Beats‌‌, ma il firmware viene generalmente installato via rete mentre gli auricolari sono collegati a un dispositivo iOS. Mettere i Beats Studio Buds‌‌‌‌‌ nella custodia, collegarli a una fonte di alimentazione e quindi associarli‌‌‌‌‌ a un iPhone o un iPad dovrebbe forzare l’aggiornamento dopo un breve periodo di tempo.

I Beats Studio Buds sono stati i primi auricolari a marchio Beats a competere con gli AirPods con un design senza fili. I Beats Studio Buds hanno un design simile agli AirPods Pro e sono dotati di cancellazione attiva del rumore.

Se troviamo modifiche notevoli dopo l’installazione degli aggiornamenti del firmware, condivideremo i dettagli, ma il software probabilmente include miglioramenti delle prestazioni e correzioni di bug.