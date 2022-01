Ecco i Huawei P50 Pro e P50 Pocket

Huawei ha annunciato oggi il lancio globale del suo ultimo dispositivo di punta e dello sfidante Galaxy Z Flip 3. Huawei P50 Pro e P50 Pocket saranno disponibili rispettivamente a € 1.199 e € 1.299.

Come i loro predecessori della serie P, i nuovi dispositivi non avranno accesso alle varie app e servizi di Google come il Google Play Store. Non è inaspettato, tuttavia, alla luce dell’attuale divieto commerciale statunitense che impedisce all’azienda cinese di fare affari con società americane.

Huawei P50 Pro porta con sé le stesse specifiche della variante cinese che ha debuttato a luglio dello scorso anno . È dotato di un display OLED da 6,6 pollici con una risoluzione di 2700 x 1228 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sotto il cofano, è alimentato dalla variante 4G del chipset Snapdagon 888 di Qualcomm, che si trova anche in molti dei migliori telefoni Android disponibili sul mercato.

La sua caratteristica principale è, ovviamente, il motore di immagini XD Fusion Pro della fotocamera che promette un’elevata gamma dinamica, immagini nitide e funzionalità intelligenti. Il P50 Pro è dotato di una configurazione quad-camera sul retro comprendente un sensore principale da 50 MP, un sensore monocromatico da 40 MP, un obiettivo periscopio da 64 MP con zoom ottico 3,5x e una ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale è una selfie snapper da 13 MP. Il telefono ha un grado di protezione IP68 per la resistenza a schizzi, acqua e polvere. Contiene una batteria da 4.360 mAh con supporto SuperCharge cablato da 66 W e capacità di ricarica rapida wireless da 50 W. Non c’è molta differenza tra la versione globale e quella cinese del P50 Pocket, che è stato presentato alla fine dell’anno scorso . Ha lo stesso schermo OLED da 6,9 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un processore Snapdragon 888 4G e una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 40 W.

La fotocamera posteriore del pieghevole, come quella del P50 Pro, è alimentata dal motore di immagini XD Fusion Pro di Huawei. Huawei ha anche collaborato con la designer di alta moda, Iris Van Herpen, per la P50 Pocket Premium Edition, che costa 1.599 euro.

Gli ultimi telefoni Huawei saranno disponibili in Asia Pacifico, Medio Oriente, Africa, Europa e America Latina, con EMUI 12 basata su Android 11. Tuttavia, sembra che il P50 vaniglia non arriverà in questi mercati. Il P50 Pro è disponibile nelle colorazioni nero dorato e oro cacao, con una configurazione di memoria da 8 GB/256 GB.

il P50 Pocket è disponibile in due versioni: un modello da 8 GB/256 GB in bianco e nero e un modello da 12 GB/512 GB in oro premium.