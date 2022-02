OPPO presenta il suo primo tablet Android con specifiche di fascia alta

OPPO ha sfornato smartphone sia economici che premium negli ultimi anni, il più recente dei quali è la serie Find X5 . Ma ora si sta facendo strada in un mercato relativamente nuovo per l’azienda.

L’azienda ha presentato il suo primo tablet Android , l’OPPO Pad, che sarà in vendita in Cina il 3 marzo a un prezzo iniziale di CNY 2.299 (circa $ 364) per il modello base e CNY 2.999 (circa $ 474) per la variante di fascia alta

Il nuovo dispositivo è il primo tablet Android di OPPO con alcune specifiche premium, il che lo rende un solido concorrente per i migliori tablet Android in circolazione. Ad esempio, è alimentato dal chipset Snapdragon 870 di Qualcomm, lo stesso processore che si trova in alcuni dei modelli dell’anno scorso come il Lenovo Tab P12 Pro . Il chipset è aiutato da 6 GB o 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna.

Dal punto di vista del design, è difficile non confrontare il tablet con l’iPad Air di Apple con i suoi bordi piatti. Tuttavia, le cornici attorno al display sono un po’ spesse, quindi non sembra elegante come il tablet di Apple. La cornice destra, in particolare, è abbastanza spessa da ospitare la selfie camera da 8 MP.

Ha anche una struttura in metallo e un retro in vetro che mostrano il marchio OPPO in grandi testi che si fondono con la fotocamera posteriore da 13 MP e un modulo flash LED. Il display è un pannello LCD LTPS da 11 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporto HDR10. Funziona anche con un’interfaccia basata su ColorOS 12 (Android 11).