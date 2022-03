Evento Apple annunciato per l’8 marzo: “Peek Performance”

Apple ha annunciato oggi che terrà il suo primo evento del 2022 martedì 8 marzo alle 10:00 Pacific Time presso lo Steve Jobs Theatre nel campus di Apple Park a Cupertino, in California.

Come per gli eventi del 2021, il primo evento di Apple del 2022 continuerà a essere un raduno solo digitale senza che nessun membro dei media sia invitato a partecipare di persona a causa della crisi sanitaria in corso.

Abbiamo già sentito alcune voci su ciò che possiamo aspettarci di vedere all’evento dell’8 marzo. Apple dovrebbe annunciare la versione di prossima generazione di iPhone SE , un iPad Air rinnovato e almeno un Mac con un chip di silicio Apple, che potrebbe essere il Mac mini , il MacBook Pro da 13 pollici o entrambi.

L’ iPhone SE di terza generazione sarà simile al modello di seconda generazione ora disponibile e non sono previste modifiche al design. Continuerà a presentare cornici spesse e un pulsante Home ID Touch , ma includerà un chip della serie A aggiornato, probabilmente l’A15, e una connettività 5G più veloce. L’ analista di Apple Ming-Chi Kuo ha affermato che sarà l’ iPhone 5G più conveniente di Apple .