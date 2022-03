Samsung risolverà il rallentamento del Galaxy S22 in un prossimo aggiornamento

Quando acquisti uno smartphone nuovo di zecca, in particolare uno premium come il Galaxy S22 Ultra, ti aspetti le migliori prestazioni dalle tue app e dai tuoi giochi. Anche se questo è sicuramente il caso per la maggior parte del tempo, il servizio di ottimizzazione del gioco su questi telefoni garantisce che le prestazioni del telefono passino in secondo piano quando il telefono si surriscalda.

Secondo quanto riferito, Samsung sta limitando il Galaxy S22 e molti degli altri migliori telefoni Samsung con questo servizio. È stato riscontrato che un elenco di oltre 10.000 app e giochi anche se Samsung afferma che il servizio dovrebbe solo limitare i giochi.

Per fortuna, un rappresentante Samsung ha detto ad Android Central che questo problema dovrebbe essere temporaneo e che la tregua arriverà presto.