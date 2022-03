Android 12L ora disponibile per Pixel, in arrivo su tablet e pieghevoli

Google afferma che Android 12L verrà distribuito “entro la fine dell’anno” su tablet e dispositivi pieghevoli di produttori tra cui Samsung, Lenovo e Microsoft (buone notizie per i possessori di Surface Duo 2 ).

Sono passati diversi mesi da quando Google ha annunciato per la prima volta Android 12L come aggiornamento incentrato sul pieghevole che mira a fare un uso migliore dei dispositivi con schermi di grandi dimensioni. Tuttavia, insieme all’aggiornamento di marzo e al rilascio delle funzionalità, Google fornisce maggiori dettagli su cosa aspettarsi da Android 12L, che ora è disponibile per alcuni dispositivi.

Android 12L presenta modifiche visive che mirano a migliorare l’interfaccia utente su alcuni dei migliori telefoni e tablet pieghevoli . Tra questi il menu Impostazioni è stato migliorato con una nuova interfaccia utente che semplifica il passaggio tra le varie impostazioni.