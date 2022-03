Stime di consegna per Mac Studio e Studio Display fino ad aprile

Poche ore dopo essere diventato disponibile per l’acquisto, le date di consegna sia per il nuovo Mac Studio che per il relativo Studio Display hanno iniziato a slittare fino ad aprile.

L’ M1 Ultra ‌Mac Studio‌ di fascia alta ora elenca le stime di consegna dal 13 al 20 aprile, ed è probabile che i tempi di consegna vengano posticipati ulteriormente man mano che più persone effettuano gli ordini.

È interessante notare che l’aggiornamento alla versione da 64 GPU di ‌M1‌ Ultra riduce la stima di spedizione fino alla fine di marzo, ma si tratta di un componente aggiuntivo di € 1.000. Anche altre versioni personalizzate cambiano leggermente la data di consegna.

L’ M1 Max ‌Mac Studio‌ la consegna è stimata tra il 23 marzo e il 30 marzo con una stima di consegna iniziale del 18 marzo.

Per quanto riguarda lo Studio Display , il modello base con vetro standard e supporto standard è ancora in consegna entro il 23 marzo, ma le stime di consegna per le versioni con vetro nano-texture e supporto regolabile in inclinazione e altezza sono scivolate a metà aprile.

Per entrambi i prodotti, non è più possibile ottenere la consegna della data di rilascio, ma Apple potrebbe avere alcune scorte in negozio disponibili per l’acquisto da parte delle persone. Il ‌Mac Studio‌ e lo Studio Display verranno entrambi lanciati venerdì 18 marzo.