Seagate rivela il game drive Horizon Forbidden West per PS5 e PS4

Seagate ha rivelato martedì un disco rigido a tema Horizon Forbidden West, con modelli da 2 TB e 5 TB, a seconda della fascia di prezzo e delle esigenze di archiviazione. Queste unità di gioco in edizione limitata non sono disponibili al momento, ma il lancio è previsto a $ 100 per la versione da 2 TB e $ 160 per la versione da 5 TB.

Queste unità di gioco sono compatibili sia con PS4 che con PS5 , anche se naturalmente, se lo usi con una PS5, sarai in grado di giocare solo a giochi PS4 compatibili con le versioni precedenti o utilizzarlo come cold storage per i giochi PS5. Se stai giocando a Horizon Forbidden West sulla tua PS5, dovrai assicurarti che sia installato su un SSD interno ultraveloce.

I preordini per questa unità non sono ancora aperti, ma puoi registrarti subito per essere avvisato quando i preordini saranno disponibili. Dovremo aspettare test che mostrino come si comporta l’unità, ma potrebbe essere uno dei migliori dischi rigidi esterni per PS5 disponibili per chiunque desideri aumentare notevolmente la propria memoria.

Horizon Forbidden West dovrebbe essere lanciato per PS5 e PS4 il 18 febbraio 2022. Nella nostra recensione, l’editor di giochi Jennifer Locke ha scritto che “Dalla sua storia al suo gameplay e al suo mondo sbalorditivo, quasi tutto in Horizon Forbidden West è così sapientemente realizzato, voglio costantemente descriverlo come perfetto.”