Il Redmi K50 Gaming di Xiaomi è ufficiale con Snapdragon 8 Gen 1, ricarica da 120 W

Xiaomi ha finalmente svelato il successore del popolare Redmi K40 Gaming dello scorso anno . Il nuovo Redmi K50 Gaming non è un enorme balzo in avanti rispetto al suo predecessore, ma offre prestazioni migliorate e una ricarica molto più veloce.

Il nuovo Redmi K50 Gaming sfoggia uno schermo AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di 480 Hz. Funziona con il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 da 4 nm, il chip di punta è stato abbinato a un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria UFS 3.1.

Nel reparto fotocamera, il telefono ha una configurazione a triplo obiettivo sul retro con un sensore primario Sony IMX686 da 64 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. C’è una fotocamera da 20 MP sulla parte anteriore per i selfie. Batteria da 4.700 mAh con supporto per velocità di ricarica identiche a 120 W come i migliori telefoni Android di Xiaomi .

Oltre al K50 Gaming, Xiaomi ha anche annunciato un’edizione speciale del telefono con lo stemma e i colori del team di Formula 1 Mercedes AMG Petronas. A parte le piccole modifiche al design, tuttavia, l’edizione speciale è identica al modello standard.

Il Redmi K50 Gaming sarà disponibile in Cina dal 18 febbraio ad un prezzo di partenza di 3.299 yuan (circa 520 dollari). Non si sa ancora se il gaming phone verrà lanciato a livello globale.