OPPO svela la data di lancio di Find X5 Pro per affrontare il Galaxy S22 Ultra

OPPO si prepara a svelare la sua esperienza di imaging di prossima generazione con il lancio della serie Find X5 il 24 febbraio. OPPO Find X5 Pro sarà il protagonista del lancio, basandosi sull’impressionante Find X3 Pro dello scorso anno .

L’immagine ufficiale mostra che la parte posteriore presenterà un design uniforme “futuristico” che racchiude la gobba della fotocamera. OPPO afferma che Find X5 Pro sfoggerà un retro in “vera ceramica” ultra-duro per ridurre le impronte digitali pur rimanendo fresco e liscio al tatto.

Per quanto riguarda il sistema di telecamere, sarà alimentato dal chip di imaging MariSilicon X OPPO annunciato a dicembre. L’azienda deve ancora entrare nei dettagli sulla configurazione della fotocamera, ma sappiamo che il chip di imaging consentirà una migliore elaborazione e capacità di intelligenza artificiale per migliorare le foto e la registrazione 4K, in particolare di notte.

Anche il chief product officer di OPPO, Pete Lau, ha sottolineato la partnership con Hasselblad per il sistema di fotocamere, a seguito di una collaborazione simile con OnePlus e i suoi migliori telefoni Android . Finora, le voci hanno indicato che vedremo una doppia configurazione da 50 MP per il sensore primario e ultrawide, con un teleobiettivo da 13 MP con zoom 5x.

Ad alimentare tutto sarà il chipset Snapdragon 8 Gen 1 , che vedremo in più flagship quest’anno, e funzionerà con una “nuova ColorOS”, probabilmente con Android 12 a bordo.