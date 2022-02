Wondershare EdrawMax: come creare diagrammi ER

Un diagramma ER (entità relazione) è una tipologia di diagramma di flusso. Questo modello presenta delle “entità”. Esse possono essere: concetti, persone oppure oggetti. Tutte queste si relazionano tra di loro in un determinato sistema. Solitamente, i diagrammi ER vengono utilizzati per:

I processi aziendali;

Progettazione di database relazionali;

Nel settore della ricerca;

Progetti per l’istruzione;

Ingegneria di un software.

Pertanto, il suo utilizzo è piuttosto importante in diversi ambiti. Nel diagramma ER, vengono utilizzati dei set preimpostati di simboli. Solitamente, le forme utilizzate sono: ovali, rettangoli, quadrati, diamanti, frecce e linee di collegamento. Quest’ultime servono per simboleggiare l’interconnessione tra componenti, relazioni ed entità. Un diagramma ER esempio è la struttura grammaticale. Essa è composta da entità come i sostantivi, i verbi e le loro relazioni.

Quali sono le principali funzioni di EdarwMax?

A tal proposito, per creare questa tipologia di modello, esiste un software per diagramma ER. In questo caso, parliamo di Wondershare EdarwMax. Questo software dispone di eccellenti funzioni.

Innanzitutto, EdarwMax offre ai suoi utenti più di 280 tipologie di diagrammi. Pertanto, sarà possibile scegliere il modello che più riscontra le proprie esigenze. Ad ogni modo, potrai condividere i tuoi modelli con chiunque. Infatti, avrai l’opportunità di poterlo fare anche mediante i social network. Ad esempio: Twitter, Facebook e Blogger. Inoltre, il programma è anche abbastanza semplice da utilizzare. Le novità non finiscono qui. Wondershare EdarwMax è, anche, in grado di supportare la sincronizzazione con una piattaforma Cloud. In questo modo, potrai permetterti di portare i tuoi lavori ovunque tu vada. Tra l’altro, i diagrammi potranno essere esportati in diversi modi. Tra cui: PDF, Visio e formati Office.

Quindi, EdarwMax potrà essere utilizzato anche dalle persone meno esperte. Il software è compatibile con diversi sistemi operativi. Tra cui: Windows, Mac e Linux. Dunque, questo programma è facilmente accessibile a chiunque desideri utilizzarlo.

Wondershare EdrawMax: un utilizzo semplice ed immediato

Il software per diagramma ER è molto semplice da utilizzare. Prima abbiamo accennato che il suo utilizzo è rivolto anche alle persone meno esperte. In effetti, è proprio così. Il software è adatto per vari utilizzi. Infatti, sarà possibile utilizzare Wondershare EdrawMax per il proprio lavoro. Infatti, sarà possibile utilizzarlo per processi aziendali, progettazione di database relazionali ecc.

Tra l’altro, il programma può essere utilizzato per studiare. Infatti, il diagramma ER è adatto per chi utilizza gli schemi come metodo di studio. In questo modo, potrai avere tutti i collegamenti a portata di vista. Dunque, studiare o lavorare sarà molto più semplice. L’organizzazione di questi modelli ti consentiranno di aumentare la tua produttività.

Come utilizzare EdrawMax?

Ad ogni modo, all’interno del programma, potrai scegliere un modello preimpostato. Se, invece, vuoi personalizzare il tuo diagramma, allora la procedura è un po’ più diversa. Anche in questo caso, la creazione di un diagramma ER è piuttosto facile. Vediamo insieme quali sono le procedure da seguire!

Come primo passaggio, dovrai dare un’occhiata a tutte le entità presenti all’interno del vostro sistema;

all’interno del vostro sistema; Successivamente, dovrai identificare quelle entità;

quelle entità; Inoltre, assicurati di inserire tutte le entità nei rettangoli e nominarle accuratamente;

accuratamente; Adesso dovrai capire quale relazione ci sia tra le entità scelte;

ci sia tra le entità scelte; Una volta eseguito questo procedimento, dovrai collegare le entità con delle linee ;

; Per menzionare la relazione tra le due entità, dovrai utilizzare un simbolo a forma di diamante in mezzo;

tra le due entità, dovrai utilizzare un simbolo a forma di diamante in mezzo; Infatti, all’interno del diamante, dovrai scrivere la loro relazione;

Per concludere, è importante aggiungere degli attributi per tutte le entità;

Il consiglio è sempre quello di assicurarsi di utilizzare dei sostantivi per nominare le entità. In questo modo, potrai riuscire a ricordare al meglio tutto il diagramma ER.