LG prepara linee di produzione per display OLED per iPad

I modelli di iPad con display OLED sembrano essere sempre più vicini alla produzione, poiché LG Display sta preparando apparecchiature presso le sue strutture per realizzare pannelli OLED specifici per i futuri iPad.

L’azienda sta presumibilmente apportando modifiche significative alle sue linee di produzione per poter fornire ad Apple pannelli di visualizzazione OLED per i futuri modelli ‌iPad‌. Secondo il rapporto, ciò è indicato dal fatto che LG Display sta attualmente trasferendo apparecchiature di produzione OLED nel suo stabilimento di Paju, in Corea del Sud. Lo spostamento di apparecchiature attive su un’altra linea di produzione è molto raro poiché richiede una ricalibrazione e rischia danni durante il trasporto.

Lo stabilimento di Paju ospita già due linee di produzione che producono pannelli OLED flessibili per iPhone e LG sta costruendo un’altra linea da aggiungere alla sua capacità di produzione di pannelli ‌iPhone‌. Una nuova, quarta linea produrrà pannelli OLED rigidi. Ogni linea di produzione è in grado di realizzare fino a 15.000 pannelli al mese.

Questa è la seconda volta che lo stabilimento di Paju è stato segnalato per essere al centro dei piani OLED ‌iPad‌ di Apple. Il mese scorso, ETNews ha affermato che LG Display stava pianificando di espandere lo stabilimento di Paju per fornire pannelli per i modelli ‌iPhone‌ e ‌iPad‌ di prossima generazione.

Sebbene un display OLED possa arrivare sull’‌iPad‌ per la prima volta l’anno prossimo , si dice che LG stia pianificando di avviare la produzione in serie di questi pannelli presso lo stabilimento di Paju nel 2024. Questa tempistica è sostanzialmente in linea con altri rapporti recenti , che hanno collocato il lancio dell’OLED ‌iPad‌ tra il 2023 e il 2024 .

LG non è inoltre l’unico fornitore che ora sta attuando piani per creare linee di produzione per i prossimi modelli di “iPad” con display OLED. Allo stesso modo, si ritiene che la cinese BOE si stia attrezzando per fornire pannelli OLED adatti ai futuri modelli di iPad .