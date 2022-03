I migliori casinò online e app per slot machine in Italia

Le migliori applicazioni e siti web presenti e attivi in Italia per giocare ai casinò online. Il gioco d’azzardo online è ormai ampiamente diffuso in molte realtà italiane. Anche in seguito alla pandemia e ai lunghi lockdown, è sceso notevolmente il numero di persone che tentano la fortuna al tavolo verde. Allo stesso tempo è invece aumentato il numero di coloro che si cimentano nel gioco d’azzardo comodamente dal divano, sfruttando casinò online e casinò a realtà virtuale.

Migliori siti per giocare al casinò online in Italia

Qui di seguito andremo a descrivere i migliori casinò online e le applicazioni per giocare d’azzardo online presenti in Italia, che la nostra esperta Valeria Endrizzi ha giudicato le migliori da prendere in considerazione. Appassionata di tendenze del web e di giochi da casinò, ha prodotto numerosi articoli su questi temi – ne troverete alcuni qui.

SNAI App mobile casinò

Quando si sente il nome SNAI, si può stare tranquilli. Bookmaker ben conosciuto da tutti, si è sempre dedicato a vari tipi di scommesse, a partire da quelle sportive, per poi rivolgersi anche al mondo dei giochi da casinò.

Grazie alle applicazioni dedicate, ora è possibile giocare d’azzardo in sicurezza, grazie alla garanzia SNAI, anche dal proprio dispositivo mobile. Parlo di applicazioni, e non al singolare, proprio perché dal sito ufficiale SNAI è possibile scaricare diverse applicazioni, sia per Android che per iOS, alcune dedicate a giochi d’azzardo specifici. Le stesse possono essere scaricate anche dall’Apple store o da Google Play.

Alcuni dei giochi che possiedono un’applicazione completamente dedicata sono i seguenti:

Slot

Slot verdi

Slot rosse

Blackjack

Live casinò

casinò Blu

Roulette

È importante ricordare che è possibile giocare al casinò online SNAI dal proprio dispositivo mobile anche senza il bisogno di scaricare l’applicazione. Potete infatti semplicemente entrare nel browser del vostro dispositivo e giocare direttamente dal sito del Casinò di SNAI.

App casinò Pokerstars

L’applicazione Pokerstars è una delle applicazioni per giocare al casinò online che ha più successo tra gli utenti. È infatti un’app che offre numerosi giochi, straordinarie ricompense, e anche la possibilità di giocare in diverse lingue e utilizzando valute differenti.

Se siete degli amanti del Poker, ci sentiamo di sottolineare quanto questa applicazione abbia da offrire:

PokerStars LIVE, con la possibilità di partecipare ad eventi in diretta tra i più ricchi al mondo, in diverse località del globo.

Tornei di poker con premi eccezionali, quali il World Championship of Online Poker (WCOOP) e lo Spring Championship of Online Poker (SCOOP)

Un ultimo punto di forza, e decisamente non il meno importante, è il livello di sicurezza di cui può vantare questa applicazione, che si dichiara quella con il miglior software in circolazione.

Inoltre offre un servizio clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, cosa da non sottovalutare.

LeoVegas casinò app mobile

Anche questo famoso casinò italiano online offre un’applicazione degna di rientrare nella nostra classifica.

Vincitrice del premio “Mobile Operator” agli EGR Nordic Awards 2020 e agli International Gaming Awards 2019 e disponibile sia per Android che per iOS, offre la possibilità di giocare a tutti i giochi presenti sul sito del bookmaker, con un settore dedicato alle slot machine online molto accattivante. Queste sono ricreate in maniera molto fedele all’originale e la grafica è senza rivali.

Alcune caratteristiche di questa applicazione sono il fatto di poter salvare i giochi preferiti all’interno di un’apposita sezione, per poterli recuperare velocemente, e la modalità ‘Lancio rapido’, che vi dà modo di accedere direttamente alle ultime novità presenti sul sito.

Planetwin365

Planetwin365 è un’altra ottima applicazione per giocare al casinò italiani online. Scaricabile dall’Apple Store o direttamente dal sito del bookmaker, offre la possibilità di giocare a tutti i giochi presenti sul web, con un’interfaccia molto semplice da utilizzare. Nel menù principale troverete collegamenti ai preferiti, alle novità e alle sale per il gioco live. Sono presenti inoltre una sezione dedicata al poker e la funzione di ricerca.

Lottomatica App casinò online

Come per l’applicazione precedente, anche questa non è dedicata esclusivamente al gioco del casinò, ma ha una sezione interamente dedicata ad esso. La sezione dedicata alle slot machine online è molto buona e dà anche la possibilità di giocare una versione demo, per poter valutare se il gioco è di interesse e per poterlo provare senza spendere un centesimo, prima di puntare soldi reali.

È presente anche una sezione live in cui sarà possibile fare un’esperienza molto simile al reale. Si può infatti giocare a giochi quali roulette e blackjack con dealer dal vivo.

Conclusioni

Le possibilità per giocare online sono molteplici, sia dal web che tramite applicazione, e sono solo i vostri gusti personali a farvi apprezzare una di queste più delle altre. L’unico modo per scoprire la migliore, è provare. Tenete sempre a mente però i grandi rischi del gioco d’azzardo.