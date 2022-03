Universal Control è il risultato di anni di lavoro su iPadOS, afferma Apple Product Manager

Universal Control è il risultato di anni di lavoro sulla piattaforma iPadOS ha affermato un product manager Apple in una nuova intervista questa settimana.

L’approccio di Apple al ‌Universal Control‌ era quello di contribuire a creare un’esperienza più continuativa tra le piattaforme ‌iPad‌ e Mac e la possibilità di sbloccare un Mac con un Apple Watch.

Affinché il “Controllo universale” esistesse Apple doveva prima lavorare su iPadOS come piattaforma. Bhardwaj fa riferimento a funzionalità come la possibilità di trascinare e rilasciare file, foto, testo e altro nel sistema e il supporto per l’utilizzo di un trackpad su un ‌iPad‌.

Per utilizzare ‌Universal Control‌, almeno un Mac deve esserci in quanto non può essere utilizzato esclusivamente tra due o più iPad. Riguardo al fatto che ‌Universal Control‌ possa mai funzionare tra più iPad, Bhardwaj ha affermato che Apple ha progettato ‌Universal Control‌ pensando sia all’‌iPad‌ che al Mac, aggiungendo che una quantità considerevole di utenti Mac possiede anche un ‌iPad‌, mentre molti clienti non possiedono due iPad .