Apple annuncia l’evento Digital WWDC 2022 che si terrà dal 6 al 10 giugno

Apple ha annunciato oggi che la sua 33a Worldwide Developers Conference si terrà da lunedì 6 giugno a venerdì 10 giugno. Come per gli ultimi numerosi eventi del WWDC, la Worldwide Developers Conference 2022 si terrà in modalità digitale senza incontri di persona.

Prima del 2020, Apple ha ospitato il WWDC presso il McEnery Convention Center di San Jose, in California, a cui hanno partecipato migliaia di sviluppatori e dipendenti Apple, ma nel 2020 Apple ha introdotto un evento online gratuito per tutti che verrà utilizzato anche nel 2022.

Apple afferma che l’evento di quest’anno includerà sessioni informative aggiuntive, più laboratori di apprendimento, più lounge digitali per interagire con i partecipanti e contenuti più localizzati, con l’obiettivo di rendere il WWDC22 “un evento veramente globale”.

Sebbene l’evento sarà digitale, Apple prevede anche di ospitare una giornata speciale per sviluppatori e studenti all’Apple Park il 6 giugno per guardare insieme il keynote e i video sullo stato dell’Unione. Lo spazio sarà limitato e Apple accetterà le applicazioni