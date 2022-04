Le caratteristiche più utilizzate di Soda PDF Online

Soda PDF online è un lettore ed editor PDF davvero utile che consente di accedere a un grande numero di funzionalità. In questo modo, potrai non solo leggere i tuoi file PDF, ma anche intervenire per modificarli, convertirli in altri formati, comprimerli e dividerli.

Vediamo ora quali sono le funzioni di Soda PDF Online più usate e apprezzate.

Lettore PDF Online

Senza dover effettuare alcun download o pagare un abbonamento, Soda PDF Online consente di caricare in tutta sicurezza un qualsiasi documento PDF e leggere tranquillamente il suo contenuto.

E’ possibile modificare le impostazioni di lettura, come la disposizione delle pagine e lo zoom, ma anche evidenziare il testo e aggiungere o togliere delle frasi, immagini e molto altro.

Non un semplice lettore PDF, quindi, ma anche un comodo editor gratuito.

PDF Converter gratuito

Soda PDF Online è anche un converter gratuito che in pochi passaggi ti consente di trasformare qualsiasi file in PDF e viceversa. E’ facile, ma soprattutto gratis, e migliora enormemente la tua produttività.

Dividere PDF

Se hai bisogno di dividere un PDF in documenti più piccoli e separati, puoi usare Soda PDF Dividi PDF, uno strumento facile, veloce e gratuito che ti consentirà di ottenere file di dimensioni contenute e con meno pagine.

Carica il PDF da dividere, seleziona le pagine da inserire in un altro documento e salva.

Unire PDF

Opposta alla funzione precedente, quella di unione dei PDF ti consente di ottenere un unico documento dall’upload di due file separati. Scegli i documenti da unire sulla home della funzione di Soda PDF Online, oppure trascina il file nell’apposita sezione. Attendi il caricamento e seleziona il secondo che vuoi unire.

Dopo aver caricato i file sul sistema è possibile intervenire per cambiare l’ordine delle pagine e ottenere il tipo di PDF che si sta cercando, pronto per il salvataggio o la stampa.

Firma un documento

Con Soda PDF Online è possibile apporre una firma digitale sui documenti. Scegli il documento che vuoi caricare e prepara la firma online con tutti i tuoi dati. Se usi già un servizio esterno per la creazione di E-sign, ti basterà collegarlo in pochi passaggi.

Dovrai quindi registrare il nome e l’indirizzo email del firmatario e il software configurerà automaticamente tutto il processo. Tu non dovrai far altro che indicare il punto del documento in cui inserire la firma.

L’ultimo passaggio è quello di invio del documento ai firmatari, i quali potranno apporre le e-sign dove desideri.

Comprimere PDF

A volte, per facilitare la condivisione di file, è necessario comprimere i PDF. Soda PDF Online offre una funzionalità di compressione per ridurre le dimensioni del file e condividerlo con più semplicità.

Carica il file nell’apposita sezione e scegli la compressione normale o alta. Potrai leggere nel riquadro la percentuale di riduzione e il livello di qualità. Opta per la soluzione più adatta alle tue esigenze e in pochi istanti otterrai un file PDF pronto per essere condiviso.

Hai visto quanti strumenti gratuiti offre Soda PDF Online? Provali tutti sul sito ufficiale.