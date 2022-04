Google introdurrà il rilevamento degli smart tag Bluetooth in Android

Apple attualmente non consente ai telefoni Android di rilevare gli AirTag vicini senza l’uso di un’app separata chiamata Tracker Detect , lanciata alla fine dell’anno scorso. Per fortuna, Google potrebbe lavorare su una funzionalità Android nativa per cercare AirTag e altri tracker Bluetooth nelle vicinanze.

è stato individuato del codice nell’ultima versione di Google Play Services (v22.12.13), suggerendo che tale funzionalità è in lavorazione. Hanno scoperto riferimenti alle funzionalità “Avvisi dispositivo sconosciuto” e “Notifica rilevamento tag sconosciuto”.

È probabile che la capacità di rilevamento del tracker Bluetooth integrata faccia parte di Google Play Services, quindi dovrebbe arrivare a molti dei migliori telefoni Android , supponendo che venga rilasciata in futuro.