Meta ha assunto una società di consulenza per condurre una campagna diffamatoria contro TikTok

Gli sforzi di Meta per riconquistare il pubblico più giovane sulle sue piattaforme potrebbero aver portato a misure disperate. Il Washington Post ha riferito che la società madre di Facebook ha pagato una società di consulenza per trascinare TikTok nel fango.

Secondo il notiziario, Meta ha assunto Targeted Victory per condurre una campagna negli Stati Uniti che coinvolgeva editoriali e lettere che descriveva TikTok come una minaccia per il pubblico più giovane. L’obiettivo era presumibilmente quello di rivoltare il pubblico contro la piattaforma di musica e video.

Un rappresentante Meta non ha confermato o negato il rapporto in un’e-mail ad Android Central. “Riteniamo che tutte le piattaforme, incluso TikTok, dovrebbero affrontare un livello di controllo coerente con il loro crescente successo”, ha affermato il portavoce.