Apple sta sviluppando pannelli OLED più sottili potenzialmente per display pieghevoli

Apple ha iniziato a sviluppare pannelli OLED più sottili che potrebbero essere utilizzati per display pieghevoli in futuro.

Samsung ha già utilizzato pannelli OLED per il Galaxy Z Fold 3 incorporando la sua tecnologia “Eco Square” che aumenta la trasmissione della luce riducendo il consumo energetico.

Un rapporto di The Elec il mese scorso ha affermato che Apple sta lavorando con LG per sviluppare un pannello display OLED pieghevole con vetro di copertura ultrasottile per i futuri modelli di iPad e MacBook, il sito web ha affermato che il pannello incorporerebbe un vetro ultra sottile.