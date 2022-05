Telegram testando il nuovo abbonamento Premium

La popolare app di messaggistica sicura Telegram sta testando nuove strategie di monetizzazione e nella versione beta 8.7.2 dell’app iOS sono emersi suggerimenti su un nuovo abbonamento a Telegram Premium.

A partire da ora, Telegram guadagna attraverso la vendita di annunci e le funzionalità per i canali di gruppo, ma non ci sono opzioni di acquisto aggiuntive rivolte ai singoli utenti. Se questa nuova funzionalità Premium dovesse essere implementata, le cose potrebbero cambiare.

Non è insolito che i social network facciano pagare un extra per le reazioni premium, poiché Twitch e Discord hanno anche opzioni di abbonamento che includono emoji aggiuntive e opzioni di personalizzazione. Il fondatore di Telegram, Pavel Durov, ha precedentemente affermato che Telegram non prevede di addebitare le funzionalità principali già esistenti.