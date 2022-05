Fortnite arriva su iPhone e iPad tramite Xbox Cloud Gaming

Microsoft ha annunciato oggi che Fortnite è disponibile tramite il suo servizio Xbox Cloud Gaming, il che significa che gli utenti di iPhone e iPad possono giocare a Fortnite gratuitamente con un solo account Microsoft.

Fortnite è il primo gioco free-to-play che è stato aggiunto a Xbox Cloud Gaming, che è ancora disponibile in versione beta. Xbox Cloud Gaming è disponibile in 26 paesi e Fortnite può essere giocato su smartphone e tablet Android e PC Windows oltre a iPhone e iPad.

Non è necessario installare nulla poiché Xbox Cloud Gaming è un gioco over-the-air basato su browser e non è richiesta l’iscrizione perché Fortnite è gratuito. Il gioco supporta i controlli touch nativi o un controller collegato.

Con Fortnite disponibile tramite Xbox Cloud Gaming, gli utenti ‌iPhone‌ e ‌iPad‌ che non hanno potuto giocare a Fortnite sui propri dispositivi mobili da quando il gioco è stato ritirato dall’App Store potranno nuovamente accedervi.

Il servizio di gioco basato su cloud GeForce NOW ha anche testato in versione beta il supporto di Fortnite su iPhone e iPad, ma Fortnite su GeForce NOW è disponibile solo in una versione beta chiusa. Fortnite tramite Xbox Cloud Gaming è disponibile per chiunque abbia un account Microsoft.

Apple non ha in programma di consentire a Fortnite di tornare nell'”App Store” mentre la sua battaglia legale con Epic Games è in corso, quindi il gioco basato su cloud è l’unico modo per accedere al popolare gioco battle royale su dispositivi iOS.