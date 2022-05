Foxconn interrompe bruscamente le assunzioni presso la fabbrica di iPhone tra il nuovo blocco e le preoccupazioni per il ritardo di iPhone 14

Circa 24 ore dopo aver affermato che avrebbe aumentato le assunzioni e gli incentivi per i nuovi dipendenti, Foxconn, il principale fornitore di iPhone di Apple , ha dichiarato oggi che interromperà bruscamente l’assunzione di nuovi lavoratori per il suo stabilimento di Zhengzhou, in Cina, dopo che sono stati imposti nuovi blocchi e restrizioni COVID-19 sulla città di quasi 11 milioni di residenti.

Finora, Apple non dovrebbe ritardare drasticamente il lancio della serie ‌iPhone 14‌, come ha fatto per l’ iPhone 12 .

A differenza del normale orario, Apple è stata costretta a ritardare il lancio di ‌iPhone 12‌ fino a ottobre 2020, anziché a settembre.

Tuttavia, alcune parti della catena di approvvigionamento di Apple sono in via di guarigione.

Quanta, fornitore Apple per il MacBook Pro, questa settimana ha ripreso la produzione nel suo stabilimento in Cina a seguito di alcune interruzioni causate da nuovi blocchi e restrizioni. Durante la sua chiamata sugli utili della scorsa settimana , Apple ha affermato che si aspetta che i vincoli della catena di approvvigionamento continuino nel prossimo trimestre.

Tim Cook ha affermato che Apple ha svolto un “lavoro ragionevole” superando i blocchi stradali della catena di approvvigionamento.