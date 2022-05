Mentre ci avviciniamo all’annuncio previsto per la metà-fine estate del Samsung Galaxy Z Flip 4 e del Galaxy Z Fold 4, i rumors cominciano a farsi sentire. Sembra che il Galaxy Z Flip 4 sarà lanciato nelle colorazioni Gold, Grey, Light Blue e Light Violet, mentre il Galaxy Z Fold 4 sarà disponibile in Beige, nero e grigio.

La grande sorpresa è che Samsung a quanto pare non sta lanciando il Galaxy Z Flip 4 in nessuna sfumatura di nero, evitando la tendenza tipica di lanciare sempre un telefono in nero come colore “standard”.

Samsung ha lanciato il Galaxy Z Flip 3 nelle colorazioni Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Grey, White e Pink, mentre lo Z Fold 3 era disponibile solo in Phantom Black, Phantom Green e Phantom Silver.