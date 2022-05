WhatsApp sta per terminare il supporto per iOS 10 e iOS 11, finito il supporto ad Iphone 5 e 5c

WhatsApp interromperà il supporto per le versioni iOS 10 e iOS 11 del sistema operativo mobile di Apple, richiedendo a tutti gli utenti di eseguire almeno iOS 12 dopo il 24 ottobre 2022.

Ciò significa che gli utenti di iOS 10 e iOS 11, che saranno principalmente possessori di iPhone 5 e ‌iPhone‌ 5C, non potranno più utilizzare il servizio di chat crittografato dopo la data specificata.

WhatsApp afferma già nel suo Centro assistenza che attualmente fornisce supporto ufficiale per iOS 12 o versioni successive, quindi presumibilmente i modelli “iPhone‌ come “iPhone” 5s, “iPhone” 6 e “iPhone‌ 6s rimarranno completamente supportati per il prossimo futuro.

Gli utenti che intendono aggiornare il proprio ‌iPhone‌ e utilizzare l’app dopo la data sopra indicata possono eseguire il backup delle chat di WhatsApp su iCloud e ripristinare la cronologia delle chat su un dispositivo più nuovo e supportato.