Xiaomi sta collaborando con Leica, il rivale del Galaxy S22 Ultra verrà lanciato a luglio

Xiaomi annuncia di collaborare con il colosso tedesco delle fotocamere Leica. Xiaomi afferma che il primo telefono di punta nato da questa collaborazione verrà lanciato a luglio e, sebbene il marchio non abbia condiviso ulteriori dettagli, è probabile che il telefono sarà lo Xiaomi 12 Ultra.

Fughe di notizie risalenti a novembre 2021 indicavano una possibile partnership Leica per Xiaomi 12 Ultra e i riferimenti Leica all’interno della Mi Gallery hanno aggiunto ulteriore credibilità alla storia alcuni mesi fa.

Naturalmente, Leica non è estranea alla messa a punto delle fotocamere dei telefoni, avendo lavorato con Huawei negli ultimi quattro anni. Quella collaborazione ha portato a fotocamere fenomenali nelle serie P30 Pro , P40 e P50 , ma con Huawei che deve affrontare crescenti sfide nel suo mercato interno e all’estero, entrambi i marchi hanno deciso di non continuare la partnership quest’anno.

Nel 2022, Xiaomi è l’alternativa ideale per Leica. La quota di mercato globale di Xiaomi è aumentata costantemente negli ultimi due anni e il marchio è stato in grado di sfruttare i problemi di Huawei per crescere nei principali mercati globali.

Ora è il terzo produttore di telefoni dopo Samsung e Apple ed è sempre più concentrato sul segmento premium con dispositivi come Mi 11 Ultra , Xiaomi 12 Pro e il prossimo Xiaomi 12 Ultra.z

Link notizia