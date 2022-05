ARLO PRO 4 365 GIORNI DI PROTEZIONE CON UNA SOLA CARICA

Milano 24 maggio 2022 – Arlo – il brand di videocamere di sorveglianza leader in Europa – annuncia l’arrivo di Arlo Pro 4 XL, evoluzione della pluripremiata videocamera di sicurezza Arlo Pro 4, con cui condivide le medesime caratteristiche hi-tech e di installazione rapida, a fronte di una batteria ancora più potente

Autonomia XL: un anno di protezione completa con una sola carica

La batteria a lunga durata della nuova videocamera di videosorveglianza Arlo Pro 4 XL garantisce fino a un anno di protezione senza bisogno di ricariche aggiuntive, ovunque la si decida di installare. Arlo Pro 4 XL offre un ampio angolo di visione di 160 gradi per sorvegliare le aree più vulnerabili della proprietà. Inoltre, per una sicurezza a 360°, è possibile ricevere avvisi di rilevamento dei movimenti e attivare la sirena integrata o i faretti deterrenti direttamente dall’app Arlo, impostandone l’attivazione automatica per una dissuasione sistematica degli intrusi. In aggiunta, l’audio cristallino consente di ascoltare e parlare con chi si trova all’interno dell’abitazione direttamente dal proprio smartphone attraverso l’altoparlante e il microfono integrati.

Connessione diretta al Wi-Fi

L’installazione di Arlo Pro 4 XL avviene due volte più velocemente grazie alla connettività diretta al Wi-Fi a 2,4 GHz, che non richiede SmartHub, dura pochi minuti e si configura tramite QR code grazie a un design 100% senza fili. La performante videocamera di sicurezza garantisce un’eccellente visione notturna a colori e permette di catturare dettagli importanti e di ingrandirli fino a 12 volte con video 2K HDR.

3 mesi di prova di Arlo Secure

Per personalizzare e controllare ulteriormente la propria sicurezza è possibile abbinare la nuova Arlo Pro 4 XL a un abbonamento Arlo Secure, accedendo a funzioni di monitoraggio e verifica avanzate come il rilevamento potenziato basato su intelligenza artificiale e una tecnologia brevettata di risposta alle minacce anche a schermo bloccato.

Con un prezzo di €269.99, la videocamera Arlo Pro 4 XL è disponibile ora su Arlo.com e presso rivenditori autorizzati Arlo.

Per maggiori informazioni sulla gamma completa di prodotti e servizi Arlo Smart Home, visita www.arlo.com